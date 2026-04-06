Архангелогородцев почти перестал интересовать курс валют

Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На этом фоне интерес экономически активных жителей Архангельска к валютным котировкам продолжает падать: сегодня за долларом следят 19% (в апреле 2024 года было 23%), за евро — 13% (был 21%). Оба показателя — самые низкие за всю историю наблюдений.

 При этом мужчины значительно чаще женщин следят за валютными курсами: 27% против 11% соответственно по доллару и 17% против 9% по евро.

 Молодежь до 35 лет чуть чаще тех, кто старше, отслеживает курс доллара (20%), а респонденты старше 45 лет немного чаще интересуются курсом евро (15%).

 Среди архангелогородцев с высшим образованием за долларом следят 25%, за евро — 16%, среди тех, у кого среднее профессиональное, — лишь 16 и 10% соответственно.

 С ростом уровня доходов интерес к валютным котировкам тоже повышается: среди участников опроса, чья зарплата больше 150 тысяч рублей в месяц, долларом интересуется почти каждый третий (31%), евро — каждый четвертый, тогда как среди зарабатывающих до 100 тысяч — только 17 и 12% соответственно.

 Те немногочисленные граждане, которые следят за новостями с валютного рынка, ожидают ослабления рубля к 1 июня 2026 года.

24 май 09:25

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20