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Архангелогородцы продолжают следить за колебанием курса валют

Больше 100 рублей за доллар, и почти 110 за евро — стоимость иностранных валют к 1 мая вырастет почти на 10% в прогнозах общественности. Впрочем, большинство представителей экономически активного населения не следит за новостями с валютной биржи.

Курсом доллара сегодня интересуются 23% архангелогородцев, курсом евро — 21%. В ноябре прошлого года интерес к новостям с валютной биржи был чуть выше: за динамикой курса доллара следили 26% респондентов против 24% в нынешнем марте.

 Мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин. Северяне до 34 лет — чаще тех, кто старше. Уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 28% следят за курсом доллара, 31% — за курсом евро.

 Народный прогноз стоимости доллара на 1 мая 2024 года — 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), евро — 109,66 рублей (+10%). Возможно, сказывается «эффект памяти»: в августе прошлого года за доллар давали больше 100, за евро — 110 рублей.



19 апрель 11:20 | : Экономика

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