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За курсом валют следит меньше трети архангелогородцев

Интерес к новостям с валютной биржи за 4 месяца вырос в 1,5 раза, но не превратился в навязчивую идею.

Снижение курса национальной валюты повысило интерес россиян к новостям с валютной биржи. За курсом доллара и евро сегодня следят 3 из 10 опрошенных архангелогородцев — в 1,5 раза больше, чем весной.

 Мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растет с увеличением уровня доходов опрошенных.

 К 1 сентября предсказывают дальнейшее ослабление национальной валюты. Народный прогноз впервые перешагнул 100-рублевый барьер: 108,19 рублей за доллар и 117,48 рублей за евро (+11% к курсу, установленному Центробанком на 17 августа). Таким образом, в периоды укрепления национальной валюты доморощенные аналитики предсказывают дальнейшее снижение курса, в периоды ослабления рубля (как сейчас) — удорожание доллара и евро.

18 август 09:58 | : Экономика

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