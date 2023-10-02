Курсом валют интересуются только 25% архангелогородцев

Курсом доллара сегодня интересуется только 26% архангелогородцев, курсом евро — 24%. В августе новости с валютной биржи отслеживали 3 из 10



Свежие котировки валют мужчинам важнее, чем женщинам. Северяне до 35 лет интересуются биржевыми новостями чаще тех, кто старше. Граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше.



Народный прогноз стоимости доллара на 9 января, первый рабочий день 2024 года, — 103,46 рублей, евро — 112,75 руб. Октябрьский рост биржевых котировок повлиял на народный прогноз больше, чем текущее ослабление доллара и евро.