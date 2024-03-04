Архангелогородцы потеряли интерес к курсу доллара

Интерес к котировкам валют среди архангелогородцев минимальный: за курсом доллара следит только каждый пятый, евро — каждый шестой.

После прекращения торгов долларом США и евро на Московской бирже, курсы американской и европейской валют по отношению к рублю ЦБ РФ определяет, используя банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Во многом на фоне этого интерес к котировкам валют у российских граждан снижается: за курсом доллара следят только 20% экономически активного населения, за курсом евро — 16%, в апреле этого года 23% интересовались курсом доллара и 21% — евро.



И все же мужчины почти в 2 раза чаще женщин интересуются курсами валют, как американской, так и европейской. Северяне старше 45 лет — чаще тех, кто моложе.



В целом россияне ожидают повышения курсов валют к 1 сентября 2024 года: доллар прогнозируется ими на уровне 97,76 руб. (+14% к курсу Центробанка на 2 августа), евро — 106,84 рублей (+15%). Народный прогноз на повышение идет вопреки динамике последних месяцев — с апреля 2024 года наблюдается умеренное снижение курса доллара и евро к рублю.

(фото с https://storemobiles.ru)