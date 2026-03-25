Работодатели Поморья за четыре года почти вдвое подняли зарплаты для молодежи без опыта

Рынок труда Архангельской области за последние четыре года кардинально изменил подход к молодым специалистам без стажа. Компании не только кратно увеличили финансовые предложения, но и переориентировали спрос на гибкие, «мягкие» навыки.

Зарплатные ожидания: +61% за четыре года

По данным исследования, медианная ожидаемая зарплата молодых жителей региона без опыта работы выросла с 2022 по 2026 год с 30 до 48,4 тысячи рублей. Рост составил 61%.

При этом юноши традиционно запрашивают больше: их ожидания увеличились с 30,6 до 54,8 тысячи рублей. Девушки за тот же период подняли планку с 28,5 до 42,9 тысячи рублей.

Что предлагают работодатели: рост почти вдвое

Динамика зарплатных предложений в вакансиях для соискателей без опыта оказалась еще более заметной:

медианная предлагаемая зарплата выросла с 36,8 до 62,2 тысячи рублей (в 1,7 раза);

верхняя граница увеличилась с 66,9 до 187,2 тысячи рублей (в 2,8 раза);

нижняя граница поднялась с 24,5 до 42,4 тысячи рублей (в 1,7 раза).

Таким образом, работодатели готовы платить начинающим специалистам почти вдвое больше, чем четыре года назад.

Спрос на навыки: гибкость важнее «корочки»

Аналитики отмечают кратный рост числа упоминаний гибких компетенций в требованиях к молодежи без опыта. За четыре года работодатели стали указывать:

«точность и внимательность к деталям» — в 4 раза чаще;

«ответственность» — в 4,5 раза чаще;

«обучение и развитие» — в 1,9 раза чаще;

«деловое общение» — в 1,3 раза чаще.

Из профессиональных навыков в 2026 году ключевыми стали: активные продажи (рост в 1,2 раза), навыки продаж (в 1,2 раза) и выкладка товаров (в 3,1 раза). Также в топ-20 востребованных компетенций попали телефонные переговоры, обслуживание покупателей, розничная торговля и кассовые операции.

Комментарий эксперта

Директор hh.ru по Северо-Западному федеральному округу Юлия Сахарова прокомментировала результаты исследования:

«Рынок труда Архангельской области для молодежи без опыта за четыре года совершил рывок: зарплатные медианные предложения выросли почти вдвое, требования сместились в сторону гибких навыков и коммуникаций, а опыт перестал быть жестким фильтром. Компании готовы растить сотрудников с нуля, но ждут готовности брать на себя ответственность и работать в команде, обучаться и развиваться в компании».

Данные основаны на анализе резюме и вакансий платформы hh.ru за период 2022–2026 годов.