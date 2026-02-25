500 человек получат новое жилье: Дмитрий Морев рассказал о ходе расселения аварийных домов и строительстве квартала в округе Варавино-Фактория

Проблема аварийного жилья остается для Архангельска главной — к такому выводу в очередной раз пришел глава города Дмитрий Морев по итогам личного приема граждан. Вопросы переселения из ветхих и аварийных домов традиционно занимают первое место в повестке таких встреч .

Как сообщил градоначальник на своей странице в соцсети, сегодня для решения этой острейшей проблемы используется целый комплекс инструментов: федеральные и региональные программы, механизмы комплексного развития территорий (КРТ) и привлечение внебюджетных средств .

Новая адресная программа: первый этап

Осенью 2024 года была утверждена новая адресная программа переселения на 2025–2028 годы. Ее ключевая особенность — включение на первом этапе жилых помещений, в отношении которых уже имеются вступившие в силу судебные решения .

Как отметил Дмитрий Морев, на I этапе планируется переселить порядка 500 человек. Для них уже сейчас ведется закупка благоустроенного жилья . Всего в 2026 году в Архангельске намерены расселить более 15,8 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда, причем почти 10 тысяч «квадратов» — за счет механизмов КРТ, без привлечения бюджетных средств .

Новый квартал в округе Варавино-Фактория

Параллельно с приобретением квартир на рынке жилья идет строительство социальных домов. Новый микрорайон для переселенцев из аварийного жилья появится в округе Варавино-Фактория — в переулке Конецгорском .

В феврале 2026 года департамент градостроительства выдал разрешения на строительство пяти многоквартирных домов. Застройщиками выступят две организации: три дома возводит ООО «Арктическая строительная компания», еще два — ООО «РК-инвест» .

«Квартиры здесь предназначены для участников новой программы переселения. В первую очередь жилье в них получат наниматели, у которых есть решения суда, а дома признаны аварийными в результате физического износа после 1 января 2017 года», — пояснил глава Архангельска .

Общий объем жилья в новых домах превысит 40 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить комфортными квартирами сотни семей . Некоторые из обратившихся на личный прием горожан получат жилье именно здесь — в новом квартале округа Варавино-Фактория, подчеркнул Дмитрий Морев.

Масштаб проблемы и планы на будущее

По состоянию на сентябрь 2025 года в Архангельске признаны аварийными и подлежащими сносу 1 611 многоквартирных домов общей площадью более 850 тысяч квадратных метров. Расселению подлежат около 16 тысяч помещений, где проживают примерно 37 тысяч человек .

В рамках предыдущего этапа программы (2019–2025 годы) в 2025 году удалось полностью расселить 103 многоквартирных дома и снести 82 аварийных строения . На 2026 год запланировано завершить расселение еще 63 домов .

Программа переселения в Архангельске продлена до 2028 года. На новый этап регион получил федеральное финансирование в размере более 2 миллиардов рублей .

Благоустройство: жители в диалоге с властью

Ни один прием граждан, отмечает Дмитрий Морев, не обходится без обсуждения вопросов благоустройства. Активные и неравнодушные архангелогородцы создают советы домов и территориальные общественные самоуправления (ТОСы), участвуют в конкурсах на создание комфортной городской среды и реализацию социально значимых проектов .

Содействие в этой работе оказывают депутаты фракции «Единая Россия». Объединяя усилия, власти и жители воплощают в жизнь идеи, предложенные самими горожанами: детские площадки, освещение, удобные пешеходные подходы