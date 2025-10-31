Дмитрий Морев: "Продолжаем работать на результат"

В администрации города вновь состоялось большое совещание при первом заместителе председателя регионального правительства Дмитрии Рожине. Градоначальник Архангельска делится своими ощущениями:

- Объединяем усилия, чтобы вместе работать на результат.

Главной темой стала программа переселения из аварийного жилья. Механизм реализации нестандартный, требует высокой концентрации.



Новая адресная программа на 2025-2028 год утверждена этой осенью. В I этап включены жилые помещения, в отношении которых есть вступившие в силу судебные решения. Критериями программы предусмотрено расселение по хронологии принятия этих решений. В Архангельске на I этапе планируется переселить 523 жителя.



С 5 декабря администрация города начинает объявлять закупки на приобретение жилых помещений у застройщиков, которые сдадут новостройки в эксплуатацию до середины 2026 года. Всего закупаем 150 жилых помещений, чтобы предоставить их до конца сентября.



Также в ходе совещания определили зимний фронт работ по реконструкции площади Профсоюзов и планы по дорожным объектам. Отдельно остановились на проектировании четвертого вывода ТЭЦ: здесь все идет четко по графику.



По поручению губернатора Александра Цыбульского члены областного правительства проводят такие совещания в муниципалитетах на постоянной основе. И мы уже готовим повестку для следующей командной встречи.



