Дмитрий Морев: "Продолжаем работать на результат"

В администрации города вновь состоялось большое совещание при первом заместителе председателя регионального правительства Дмитрии Рожине. Градоначальник Архангельска делится своими ощущениями:

- Объединяем усилия, чтобы вместе работать на результат. 

 Главной темой стала программа переселения из аварийного жилья. Механизм реализации нестандартный, требует высокой концентрации. 

 Новая адресная программа на 2025-2028 год утверждена этой осенью. В I этап включены жилые помещения, в отношении которых есть вступившие в силу судебные решения. Критериями программы предусмотрено расселение по хронологии принятия этих решений. В Архангельске на I этапе планируется переселить 523 жителя. 

 С 5 декабря администрация города начинает объявлять закупки на приобретение жилых помещений у застройщиков, которые сдадут новостройки в эксплуатацию до середины 2026 года. Всего закупаем 150 жилых помещений, чтобы предоставить их до конца сентября. 

 Также в ходе совещания определили зимний фронт работ по реконструкции площади Профсоюзов и планы по дорожным объектам. Отдельно остановились на проектировании четвертого вывода ТЭЦ: здесь все идет четко по графику. 

 По поручению губернатора Александра Цыбульского члены областного правительства проводят такие совещания в муниципалитетах на постоянной основе. И мы уже готовим повестку для следующей командной встречи.


25 ноябрь 17:12 | : Политика

