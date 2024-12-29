Архангельские собственники аварийного жилья получили 355 млн в 2024 году

Нюансы объяснил градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Именно у собственников есть право выбора: получить благоустроенное жилье либо денежную компенсацию. В 2024 году по программам переселения и во исполнение судебных решений архангелогородцам выплатили почти 355 млн рублей (180 млн возмещения + 175 млн субсидий и иных выплат). Это средства федерального, областного и городского бюджетов.

За прошлый год департаментом муниципального имущества было оформлено право собственности города на 42 выморочных жилых помещения. Речь о пустующих квартирах и комнатах, которые никто не унаследовал. Все они предназначены для предоставления по судебным решениям, касающимся переселения из аварийного фонда.

Администрация Архангельска использует все возможные механизмы для решения проблемы с ветхим жильем. Это участие в госпрограммах, расселение за счет застройщиков в рамках комплексного развития территорий, выплаты собственникам и предоставление выморочных квартир. В наступившем году эта работа будет продолжена.