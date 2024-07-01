В 2024 году в Архангельске будет снесено 50 аварийных расселенных деревянных домов.

23 июля в ходе рабочей поездки глава Архангельска Дмитрий Морев оценил темпы сноса аварийных домов в Северном и Соломбальском округах.

«Пообщался с подрядчиками, темпы работ здесь неплохие. Объемы для города большие, но техника и рабочие есть. На объектах проверенные и надежные предприниматели, которые имеют большой опыт сноса, разборки аварийных домов и благоустройства территории, - написал в своей соцсети ВКонтакте Дмитрий Морев. - Лично убедился, что подрядчики выполняют работу максимально аккуратно, это имеет важное значение для жителей соседних домов».

Глава города также пообещал, что темпы работ по разбору домов будут ускорены. Такое поручение дал губернатор региона Александр Цыбульский.

Территории после сноса приведут в порядок: вывезут строительный мусор и заровняют площадку. Следующая задача – найти применение этим освободившимся участкам. «Их можно использовать под строительство нового жилья, соцобъектов и благоустройство», - отметил Дмитрий Морев.

Архангельская область в 2024 году досрочно завершит первый этап переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщил в своем выступлении в Совете Федерации в рамках Дней Архангельской области глава региона Александр Цыбульский.

В Архангельской области признаны аварийными 4 874 дома общей площадью более 1,1 млн кв. м. Из них до конца 2024 года будет расселено 246 тыс. кв. м. Ранее на уровне главы региона говорилось о том, что область досрочно завершит этап переселения из ветхого жилья – до конца 2024 года планируется предоставить новое жилье для 25 тыс. человек.

Архангельская область - четвертый в стране регион по объему аварийного жилфонда. С 2020 года построены 44 многоквартирных дома, переселены почти 8 тыс. человек. В ближайшие два года построят еще 74 дома для почти 15 тыс. жителей.