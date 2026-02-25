Не профессией единой: почти 80% архангелогородцев готовы подрабатывать вне своей специальности

Гибкость и желание дополнительного заработка берут верх над профессиональной приверженностью. Почти восемь из десяти жителей областного центра допускают для себя возможность подрабатывать за пределами своей основной специальности. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса по поиску подработки «Моя смена», опросившие 2,5 тысячи респондентов.

Как показало исследование, о готовности выходить на подработки вне основной профессиональной сферы заявили 79% участников опроса. При этом мотивация различается: 30% опрошенных нравится разнообразие, и они охотно берутся за разные задачи. Еще 49% готовы согласиться при условии достойной оплаты.

Против высказались 13%: 8% предпочитают концентрироваться на чем-то одном, а 5% намерены подрабатывать только по своей специальности.

Возрастная динамика

Готовность выходить за рамки основной профессии заметно зависит от возраста. Среди респондентов от 18 до 44 лет этот показатель держится на уровне 81–83%. У возрастной группы 45–54 года он немного ниже — 77%. Наиболее консервативны люди старше 55 лет: только 65% допускают для себя такую возможность.

Финансовая мотивация — главный двигатель

Среди архангелогородцев, которые уже берут подработки из других профессиональных областей, основными причинами названы:

желание увеличить доход или нужда в дополнительном заработке — 45%;

стремление иметь деньги на личные нужды — 23%;

накопление на конкретную покупку — 21%.

Кроме того, 19% респондентов подрабатывают из-за наличия свободного времени, которое хочется потратить с пользой. Еще 16% хотят попробовать себя в новых профессиях, 15% считают такой формат заработка просто более комфортным, а 14% видят в подработке возможность развить новые навыки.

Что важнее всего при выборе подработки

При поиске временной занятости жителей Архангельска в первую очередь интересуют:

гибкий график и возможность самостоятельно регулировать нагрузку — 40%;

возможность совмещать подработку с другими делами — 31%;

быстрая выплата денег — 27%;

близость к дому — 21%;

возможность работать удаленно — 17%.

Подработка — уже привычный формат

Каждый четвертый опрошенный за последние три месяца работал на нескольких разных позициях. Из них 9% делают это регулярно, а 17% пробовали себя в 2–3 разных работах. Еще 38% такого опыта пока не имеют, но хотели бы попробовать. Только 36% респондентов намерены оставаться на одной позиции и менять подход не планируют.

Самые популярные профессии для подработки

Среди тех, кто подрабатывал в последние три месяца, лидируют профессии из сферы физического и торгового труда:

разнорабочий — 18%;

мерчандайзер и работник торгового зала — 18%;

упаковщик и комплектовщик — 17%;

продавец-кассир — 16%;

грузчик — 12%;

кладовщик — 12%;

курьер — 11%;

уборщик — 10%;

водитель — 9%.

Экспертное мнение

Генеральный директор сервиса «Моя смена» Николай Гальянов прокомментировал результаты исследования:

«Мы видим, что люди становятся более гибкими в своих профессиональных предпочтениях, особенно в сегменте временной занятости. Это важный и набирающий силу тренд. Причем особенно показательно изменение в отношении к подработкам. Для многих они становятся осознанным выбором в пользу свободного графика и разнообразия, и нередко их начинают использовать как инструмент для приобретения новых навыков. А это, безусловно, повышает ценность человека на рынке труда».



