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51% жителей Поморья мечтает, чтобы их дети стали бизнесменами

Исследование hh.ru показывает, что 51% архангельских респондентов хотели бы видеть развитие карьеры своего ребёнка в качестве предпринимателей – почти каждый второй опрошенный в регионе указал, что хочет, чтобы его ребенок открыл свой бизнес в будущем. Еще 33%* респондентов хотят, чтобы их дети работали в крупных частных компаниях. При этом респонденты в случае неудач на поприще собственного бизнеса порекомендовали бы своим детям работу в крупной госкомпании (этот «план Б» отметили еще 22% респондентов). 

Интересно, что 20% опрошенных также не против, если их дети будут госслужащими, 13% мечтают, чтобы их дети начали трудиться в научной сфере. И меньше всего (7%) не против, чтобы их дети работали в малом или среднем бизнесе. 

Также стало известно, что сразу 41% опрошенных в регионе уверены, что профессии в ИТ-сфере и другие технические специальности дают более стабильный доход и значимые карьерные перспективы по сравнению с гуманитарными специальностями. 

С другой стороны, 49% местных респондентов, что успеха и высокого дохода можно достичь в любой сфере, но при должном усилии и при наличии способностей. А вот 10%, верят, что гуманитарная сфера тоже может приносить высокий заработок и самореализацию.

Примечательно, что особенно сильно верят в то, что ИТ-сфера и технические специальности приносят самую высокую зарплату – юристы (сразу 50% опрошенных из этой сферы), рабочие (48%), строители (45%) и медики (41%). А вот меньше всего в это утверждение верят сами ИТ-специалисты – лишь 21% позитивных ответов, в противовес им 70% представителей ИТ и телеком-сферы заявили, что успех в любой профессиональной области зависит от индивидуальных способностей и упорства работника. А 6% опрошенных айтишников добавили, что в гуманитарной сфере тоже есть потенциал для высоких заработков и самореализации.

29 май 08:30 | : Будни

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