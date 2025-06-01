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Архангелогородцы признались, что заставляет их работать еще лучше

 Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди работников СЗФО и в том числе Архангельской области и выяснили, какие варианты мотивации наиболее важны для них.

Что мотивирует местных работников работать лучше?

Исследование hh.ru показывает, что для большинства (70%) местных жителей наиболее важная мотивация работать лучше и эффективнее – это ощущение, что они ценные работники. И выражается это, как правило, в достойной зарплате и признании заслуг в коллективе или со стороны компании. Интересно, что особенно значимым этот фактор оказался для молодых сотрудников в возрасте до 24 лет (сразу 76%). 

Еще 53% указали дополнительно, что их мотивирует быть хорошими работниками положительная атмосфера в коллективе, а 41% – интерес к работе. 45% добавили, что их мотивация зависит от того, насколько высок их уровень обучения и глубоки знания по профессии. Этот фактор наиболее важен для старшего поколения (55 лет и старше). У каждого третьего (27%) опрошенного мотивация к работе зависит от того насколько стабильна их компания, у 26% – от того насколько хорошо они видят пользу и смысл в своей работе. Данный вариант также наиболее часто указывали респонденты старшего возраста (55 лет и старше). Важно, что поддержку со стороны руководства тоже никто не отменял – 23% заявили, что их продуктивность зависит и от этого. 

Интересно, что на продуктивность 4% опрошенных в регионе также влияют семейные и личные дела, а у 8% - самочувствие. 


23 июнь 09:13 | : Экономика

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