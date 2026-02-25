Пьяная ссора, обстрел дома и приговор присяжных: житель Онежского района получил 9,5 лет колонии строгого режима

Вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, который после бытовой ссоры во время празднования 8 Марта открыл стрельбу по жилому дому, где находились люди. На скамье подсудимых он оказался не в первый раз — первоначальный оправдательный вердикт был отменен, после чего дело рассматривалось повторно с участием коллегии присяжных заседателей.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в объединенной пресс-службе судов Архангельской области, приговор Онежского городского суда от 5 марта 2026 года оставлен без изменений Судебной коллегией по уголовным делам областного суда.

Что произошло

Трагические события развернулись 8 марта 2025 года в поселке Малошуйка Онежского района. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме знакомых, спровоцировал ссору во время празднования Международного женского дня.

В ответ на нанесенные ему телесные повреждения мужчина отправился в свой гараж, где хранилось незарегистрированное охотничье ружье. Вооружившись, он вернулся к дому и произвел с улицы не менее четырех выстрелов — в том числе по окнам, в которых видел людей.

Жертва и наказание

В результате обстрела одна из женщин, находившихся в доме, получила пулевое ранение в грудь. От смерти ее спасло только оперативное оказание медицинской помощи.

Суд с участием присяжных заседателей признал подсудимого виновным по двум статьям:

ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством);

ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц).

По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное ограничение свободы сроком на 1 год.

Второй круг правосудия

Это уголовное дело рассматривалось повторно. Изначально в отношении фигуранта был вынесен оправдательный приговор. Однако Архангельский областной суд отменил его по апелляционному представлению государственного обвинителя.

Причиной стало незаконное воздействие осужденного на коллегию присяжных заседателей в ходе первого судебного следствия. Дело было направлено на новое разбирательство, которое и завершилось обвинительным вердиктом.

Апелляция отклонена

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы как осужденного (несогласие с квалификацией), так и потерпевших (чрезмерная мягкость наказания), оставила приговор без изменений. Сторона обвинения, представленная прокурором-апеллятором, настаивала на законности вынесенного решения.

Приговор вступил в законную силу.