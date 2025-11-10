Убийца "имени 8 марта" из Поморья получил 9 с половиной лет колонии

Онежский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Онежского района, признанного виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц).

Установлено, что осужденный ночью 08.03.2025, находясь в состоянии алкогольного опьянения в пос. Малошуйка Онежского района Архангельской области, после спровоцированной им во время празднования Международного женского дня ссоры со знакомыми и родственниками в ответ на нанесение ему телесных повреждений вооружился в своем гараже незарегистрированным охотничьим ружьем и, вернувшись, произвел с улицы не менее четырех выстрелов по дому, в том числе по окнам, в которых видел людей.

В результате обстрела пулевое ранение в грудь получила одна из потерпевших, но ее смерть не наступила вследствие оперативного оказания ей медицинской помощи.

Коллегия присяжных заседателей, выслушав выступление государственных обвинителей, единодушно признала подсудимого виновным.

За содеянное суд по совокупности преступлений приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Уголовное дело расследовано в следственном отделе по г. Онега Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Приговор в законную силу не вступил.

Это уголовное дело рассматривалось повторно после того, как по нему прежняя коллегия присяжных заседателей вынесла частично оправдательный вердикт, и постановленный на основании этого вердикта приговор отменен Архангельским областным судом по апелляционному представлению государственных обвинителей в связи с воздействием подсудимым в зале суда на присяжных заседателей.