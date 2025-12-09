В Вельске суд отменил оправдательный приговор присяжных в деле о попытке убийства

Судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Вельского района, который приговором суда первой инстанции признан виновным по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), и оправдан по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в связи с признанием коллегией присяжных заседателей отсутствия события преступления.

По результатам рассмотрения апелляционного представления государственного обвинителя установлено, что в ходе судебного заседания стороной защиты, судом первой инстанции допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, повлиявшие на беспристрастность присяжных, содержание их вердикта, и как следствие, законность и справедливость вынесенного приговора.

Как следовало из вердикта коллегии присяжных заседателей, отвечая на постановленный перед ними вопрос, присяжные признали недоказанным событие преступления, несмотря на причинение потерпевшему телесных повреждений в результате произведенного в него выстрела из охотничьего ружья.

С учетом изложенного, приговор Вельского районного суда Архангельской области отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение со стадии отбора коллегии присяжных заседателей в ином составе суда.

Прокуратура района продолжит добиваться вынесения законного, обоснованного и справедливого приговора по данному уголовному делу.











