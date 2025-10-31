Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморский УФСИН - фронту

Сотрудники следственного изолятора № 3 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) присоединились к новогоднему сбору гуманитарной помощи, организованному администрацией Вельского муниципального района для бойцов специальной военной операции.

В рамках акции личный состав учреждения передал в пункт сбора необходимые предметы, которые призваны поддержать наших защитников Отечества, находящихся вдали от дома. Среди собранных вещей – бритвенные принадлежности, разнообразные сладости и комплекты нательного белья.

Эти предметы – не просто оказание заботы и внимания, это знак поддержки, проявление солидарности и частичка тепла, адресованная тем, кто с честью выполняет свой воинский долг. Каждая вещь будет напоминать бойцам о том, что о них помнят и ждут на Родине.

 

19 декабрь 10:02 | : Политика

Главные новости


Трое на Мысе Желания
Декабристы: идеалисты или путчисты?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (293)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20