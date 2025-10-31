Поморский УФСИН - фронту

Сотрудники следственного изолятора № 3 УФСИН России по Архангельской области (г. Вельск) присоединились к новогоднему сбору гуманитарной помощи, организованному администрацией Вельского муниципального района для бойцов специальной военной операции.

В рамках акции личный состав учреждения передал в пункт сбора необходимые предметы, которые призваны поддержать наших защитников Отечества, находящихся вдали от дома. Среди собранных вещей – бритвенные принадлежности, разнообразные сладости и комплекты нательного белья.

Эти предметы – не просто оказание заботы и внимания, это знак поддержки, проявление солидарности и частичка тепла, адресованная тем, кто с честью выполняет свой воинский долг. Каждая вещь будет напоминать бойцам о том, что о них помнят и ждут на Родине.