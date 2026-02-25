Судебные приставы Поморья обрели частицу Вечного огня

Сегодня в УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу произошло по-настоящему трогательное событие: судебным приставам передали частицу Вечного огня с могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Этот момент объединил прошлое и настоящее: подвиг героев Великой Отечественной войны и ежедневную работу тех, кто cтоит на страже закона сегодня.

Пламя, которое никогда не гаснет… Оно зажжено в память о тех, кто отдал жизни за нашу свободу. Теперь частица этого священного огня будет храниться у судебных приставов региона — как символ связи поколений и напоминание о высокой ответственности перед Отечеством. В рамках акции «Огонь Победы» состоялась церемония зажжения специальной лампады от Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В столицу Поморья, а затем в региональное управление службы судебных приставов её доставили представители регионального штаба Народного фронта в Архангельской области.

- Передача частицы Вечного огня именно в УФССП России по Архангельской области и НАО — это признание вашего значительного вклада в оказание гуманитарной помощи тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг, защищая интересы нашей страны в зоне специальной военной операции. Вы - наши самые верные партнёры. Низкий вам поклон за это, - подчеркнул руководитель регионального штаба Народного фонда Юрий Шалауров.

На церемонию собрались сотрудники ведомства с портретами своих дедов и прадедов, которые на фронте и в тылу приближали долгожданную Победу. Перед этим строем бессмертного полка лампа с частицей священного пламени и флаг с символикой акции «Огонь Победы» были торжественно переданы руководителю Управления Алексею Самохвалову.

- Эта частица Вечного огня —не просто символ. Она напоминает нам о жертвах, принесённых ради мира и свободы нашей страны. Для нас — это знак высокой ответственности перед обществом и Отечеством. Мы обязаны быть достойными памяти героев», — отметил главный судебный пристав региона Алексей Самохвалов.

Память всех погибших в годы Великой Отечественной войны собравшиеся почтили минутой молчания. После церемонии лампа с частицей Вечного огня размещена в музее истории службы.



