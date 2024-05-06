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Народный фронт передал "Огонь памяти" архангельскому центру "Патриот".

7 мая общественники вручили директору учреждения Наталье Большаковой лампу с "Огнем памяти" – частицами Вечного огня, взятого с Могилы Неизвестного Солдата у стен Кремля в Александровском саду.
 
В торжественной церемонии приняли участие представители Народного фронта и его Молодежного крыла, центра "Патриот" и волонтерских объединений, журналисты региональных СМИ и малыши из детского сада "Парусок".

 Участники акции исполнили гимн России, подняли флаги, вручили дошколятам георгиевские ленты и под песню "День Победы" все вместе развернули копию Знамени Победы.

 Эту патриотическую акцию Народный фронт ежегодно проводит в преддверии Дня Победы в Великой Ответственной войне. В 2024 году общественники доставляют лампы с «Огнём памяти» ветеранам в 41 регион России, защитникам Донбасса на передовую специальной военной операции и в 14 государств мира: страны Европы, Азии и Африки, в том числе в Белоруссию, Алжир, Азербайджан, Сербию, Германию и даже на Кипр. В программе масштабной акции – проведение патриотических мероприятий в «русских домах», организация торжественных церемоний возложения венков и цветов, передача ламп с частицами Вечного огня в местные музеи, храмы, библиотеки, учреждения образования, представителям общественных движений, а главное – ветеранам Великой Отечественной войны. 

- В этом году для того чтобы привезти символ воинской доблести ветеранам Великой Отечественной войны и движений Сопротивления против фашистских оккупантов и режимов, а также бойцам на линию боевого соприкосновения, под эгидой Народного фронта объединились общественные деятели и военнослужащие, журналисты и блогеры, звёзды кино, музыки и спорта, представители органов власти и волонтеры. Огонь памяти – это символ преемственности поколений, сохранения памяти потомков о Великих подвигах наших дедов и прадедов в борьбе с фашизмом, их самоотверженной преданности и любви к своей Родине. «Огонь памяти» объединяет сердца миллионов людей, и он не угаснет до тех пор, пока мы живём! – поделилась Айман Тюкина. 

– Для нас «Огонь памяти» – бесценный и символичный подарок ко Дню Великой Победы. Мы всегда будем помнить героев, воевавших за свою землю, за нашу с вами свободу и право на мирную жизнь. В годы священной войны наш народ проявил свои главные качества: мужество и героизм, бескорыстие и самопожертвование, взаимовыручку и коллективизм, сострадание к ближнему и любовь к Отчизне. И пока мы говорим, помним о подвигах наших дедов и прадедов, передаем их истории нашим детям и внукам, жива память о каждом отдельном человеке, его судьбе и той страшной войне. Эта память всегда будет жить в наших сердцах, ведь она помогает помнить о том, какой ценой нам досталась Победа в Великой Отечественной войне, – сказала Наталья Большакова.

Директор центра "Патриот" добавила, что учреждение разместит лампу в своем музее, чтобы рассказывать о символе Победы детям и взрослым. А 9 мая "Огонь памяти" зажгут в честь подвигов наших героев. 

08 май 10:33 | : Политика

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