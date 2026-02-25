Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Единственный в России. Бессмертный экипаж пройдет по улицам Архангельска

9 мая в День Победы в составе Бессмертного полка в Архангельске вновь пойдет Бессмертный экипаж Северных конвоев. 

Формирование самой большой в составе полка колонны -
 БЕССМЕРТНОГО ЭКИПАЖА, которая пойдет в шествии сразу после первых (детской и ветеранской) рот начнется: 

с 10.00 
 на набережной Северной Двины, в районе Красной пристани (спуск с ул. Воскресенская) 

Узнать колонну будет легко - перед ней развернут баннер – «Бессмертный экипаж – Архангельск». 

ВНИМАНИЕ 
 Просим учесть, что по периметру места сбора участников акции с утра будет установлено ограждение. По соображениям безопасности доступ к месту формирования колонны на набережной Северной Двины будет организован только через три пункта пропуска: 

- ул. Воскресенская - набережная Северной Двины;
 - ул. Карла Либкнехта - набережная Северной Двины;
 - Набережная Северной Двины – Банковский переулок. 

Во избежание очередей - 

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА 

- прийти пораньше, до начала шествия! 

ГОТОВНОСТЬ КОЛОННЫ БЕССМЕРТНОГО ЭКИПАЖА - 11.45

Уже по традиции в один строй встанут члены Советов ветеранов Северного морского пароходства и Архангельского тралового флота, кадеты морского кадетского корпуса имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и юнги Архангельской средней школы Соловецких юнг, курсанты и преподаватели Арктического морского института имени капитана В. В. Воронина, Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ им. М. В. Ломоносова и Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова, а также учащиеся кадетских классов школ Архангельска. 

Также в составе Бессмертного экипажа с портретами героев пройдут потомки членов команды ледокольного парохода «А. Сибиряков», принявшего неравный бой с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, а также потомки участников конвоя БД-5, погибшего в Карском море, в августе 1944 года. 

В Архангельске с героической эпопеей Северных конвоев связано множество горожан. Это родственники тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял авиационное и зенитное прикрытие караванов, ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал караваны в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, строил аэродромы, кто лечил раненных в госпиталях, выступал в составе фронтовых бригад с концертными программами на кораблях, в госпиталях, интерклубе, - ВСЕ кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу!

Год 85-летия начала Великой Отечественной войны и прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» Клуб «Братство Северных конвоев» приглашает всех горожан встать в строй единственного в стране – Бессмертного экипажа!


06 май 11:56 | : Будни

Главные новости


Архангельское Евангелие 1092 года. Из прошлого Поморья
Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (78)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20