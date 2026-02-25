Единственный в России. Бессмертный экипаж пройдет по улицам Архангельска

9 мая в День Победы в составе Бессмертного полка в Архангельске вновь пойдет Бессмертный экипаж Северных конвоев.

Формирование самой большой в составе полка колонны -

БЕССМЕРТНОГО ЭКИПАЖА, которая пойдет в шествии сразу после первых (детской и ветеранской) рот начнется:

с 10.00

на набережной Северной Двины, в районе Красной пристани (спуск с ул. Воскресенская)

Узнать колонну будет легко - перед ней развернут баннер – «Бессмертный экипаж – Архангельск».

ВНИМАНИЕ

Просим учесть, что по периметру места сбора участников акции с утра будет установлено ограждение. По соображениям безопасности доступ к месту формирования колонны на набережной Северной Двины будет организован только через три пункта пропуска:

- ул. Воскресенская - набережная Северной Двины;

- ул. Карла Либкнехта - набережная Северной Двины;

- Набережная Северной Двины – Банковский переулок.

Во избежание очередей -

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА

- прийти пораньше, до начала шествия!

ГОТОВНОСТЬ КОЛОННЫ БЕССМЕРТНОГО ЭКИПАЖА - 11.45

Уже по традиции в один строй встанут члены Советов ветеранов Северного морского пароходства и Архангельского тралового флота, кадеты морского кадетского корпуса имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова и юнги Архангельской средней школы Соловецких юнг, курсанты и преподаватели Арктического морского института имени капитана В. В. Воронина, Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ им. М. В. Ломоносова и Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова, а также учащиеся кадетских классов школ Архангельска.

Также в составе Бессмертного экипажа с портретами героев пройдут потомки членов команды ледокольного парохода «А. Сибиряков», принявшего неравный бой с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, а также потомки участников конвоя БД-5, погибшего в Карском море, в августе 1944 года.

В Архангельске с героической эпопеей Северных конвоев связано множество горожан. Это родственники тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял авиационное и зенитное прикрытие караванов, ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал караваны в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, строил аэродромы, кто лечил раненных в госпиталях, выступал в составе фронтовых бригад с концертными программами на кораблях, в госпиталях, интерклубе, - ВСЕ кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу!

Год 85-летия начала Великой Отечественной войны и прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» Клуб «Братство Северных конвоев» приглашает всех горожан встать в строй единственного в стране – Бессмертного экипажа!



