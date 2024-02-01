Холодный Архангельск. Список домов, попавших по отключение

ТГК-2 (компания с длинным списком претензия в ее адрес) сегодня устраняет две аварии на сетях. На пр. Обводный канал в районе ул. Логинова восстановливаются параметры теплоснабжения.

Второй аварийный участок - в районе пр. Чумбарова-Лучинского, 7. С аврийной ситуацией на Обводном проспекте это не связано.



В следствие аварии на проспекте Ч-Лучинского, 7 под отключение попали:

ул Володарского, д. 8

ул Володарского, д. 10

ул Володарского, д. 11

ул Володарского, д. 12, корп. 1

ул Володарского, д. 12, корп. 2

ул Володарского, д. 12

ул Володарского, д. 14

ул Володарского, д. 19

ул Володарского, д. 23

ул Карла Либкнехта, д. 18, корп. 2

пр-кт Ломоносова, д. 83

пр-кт Ломоносова, д. 99

пр-кт Ломоносова, д. 107

пр-кт Ломоносова, д. 109

пр-кт Ломоносова, д. 117

пр-кт Ломоносова, д. 119

пр-кт Ломоносова, д. 121

пр-кт Ломоносова, д. 131

ул Поморская, д. 13

ул Поморская, д. 14

ул Поморская, д. 15

ул Поморская, д. 16

ул Поморская, д. 24, корп. 1

наб Северной Двины, д. 52, корп. 1

наб Северной Двины, д. 52, корп. 2

наб Северной Двины, д. 52

наб Северной Двины, д. 55

наб Северной Двины, д. 71

ул Серафимовича, д. 9, корп. 1

ул Серафимовича, д. 9

ул Серафимовича, д. 11

ул Серафимовича, д. 14, корп. 1

ул Серафимовича, д. 14

ул Серафимовича, д. 20

ул Серафимовича, д. 25, корп. 1

ул Серафимовича, д. 27, корп. 1

пр-кт Троицкий, д. 10

пр-кт Троицкий, д. 12, корп. 1

пр-кт Троицкий, д. 12

пр-кт Троицкий, д. 16

пр-кт Троицкий, д. 18

пр-кт Троицкий, д. 21

пр-кт Троицкий, д. 23

пр-кт Троицкий, д. 37, корп. 1

пр-кт Троицкий, д. 41, корп. 1

пр-кт Троицкий, д. 41

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 3

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 5

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 6

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 9

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 10

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 11, корп. 1

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 11

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 12

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 14

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 16

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 18

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 19

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 21, корп. 1

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 21

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 22

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 23

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 24, корп. 1

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 28, корп. 1

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 29

пер Банковский, д. 2, корп. 1

наб Северной Двины, д. 73

наб Северной Двины, д. 75

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 28

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 33

ул Володарского, д. 24, корп. 1

ул Поморская, д. 13, корп. 2

наб Северной Двины, д. 66

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 20

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 24

пер Банковский, д. 3, корп. 1

пер Банковский, д. 3

ул Иоанна Кронштадтского, д. 15

ул Поморская, д. 1

ул Поморская, д. 3

ул Поморская, д. 10

наб Северной Двины, д. 54, корп. 1

наб Северной Двины, д. 79

пр-кт Троицкий, д. 5

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 15

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 17

пер Банковский, д. 1

ул Володарского, д. 17

ул Карла Либкнехта, д. 2

ул Поморская, д. 2

ул Поморская, д. 7

ул Поморская, д. 9

ул Поморская, д. 13, корп. 1

ул Поморская, д. 22

ул Поморская, д. 24

пл Профсоюзов

наб Северной Двины, д. 36

наб Северной Двины, д. 38

наб Северной Двины, д. 46, корп. 1

наб Северной Двины, д. 47, корп. 1

наб Северной Двины, д. 56

наб Северной Двины, д. 57

наб Северной Двины, д. 68

наб Северной Двины, д. 71, корп. 1

наб Северной Двины, д. 75, корп. б

наб Северной Двины, д. 77, корп. 1

наб Северной Двины, д. 77

наб Северной Двины, д. 78

ул Серафимовича, д. 13

пер Театральный, д. 3

пер Театральный, д. 7

пр-кт Троицкий, д. 1

пр-кт Троицкий, д. 14

пр-кт Троицкий, д. 17

пр-кт Троицкий, д. 20

пр-кт Троицкий, д. 33

пр-кт Троицкий, д. 37

пр-кт Троицкий, д. 39

пр-кт Троицкий, д. 52

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 4

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 7, корп. 1

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 7

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 8

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 15, корп. 1

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 26

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 30

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 32

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 34

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 36

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 37

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 38

пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 39

(фото с https://rtek24.ru/v-teplom-dome-xolodno)