Холодный Архангельск. Список домов, попавших по отключение

ТГК-2 (компания с длинным списком претензия в ее адрес) сегодня устраняет две аварии на сетях. На пр. Обводный канал в районе ул. Логинова восстановливаются параметры теплоснабжения.
Второй аварийный участок - в районе пр. Чумбарова-Лучинского, 7. С аврийной ситуацией на Обводном проспекте это не связано.
В следствие аварии на проспекте Ч-Лучинского, 7 под отключение попали:
ул Володарского, д. 8
ул Володарского, д. 10
ул Володарского, д. 11
ул Володарского, д. 12, корп. 1
ул Володарского, д. 12, корп. 2
ул Володарского, д. 12
ул Володарского, д. 14
ул Володарского, д. 19
ул Володарского, д. 23
ул Карла Либкнехта, д. 18, корп. 2
пр-кт Ломоносова, д. 83
пр-кт Ломоносова, д. 99
пр-кт Ломоносова, д. 107
пр-кт Ломоносова, д. 109
пр-кт Ломоносова, д. 117
пр-кт Ломоносова, д. 119
пр-кт Ломоносова, д. 121
пр-кт Ломоносова, д. 131
ул Поморская, д. 13
ул Поморская, д. 14
ул Поморская, д. 15
ул Поморская, д. 16
ул Поморская, д. 24, корп. 1
наб Северной Двины, д. 52, корп. 1
наб Северной Двины, д. 52, корп. 2
наб Северной Двины, д. 52
наб Северной Двины, д. 55
наб Северной Двины, д. 71
ул Серафимовича, д. 9, корп. 1
ул Серафимовича, д. 9
ул Серафимовича, д. 11
ул Серафимовича, д. 14, корп. 1
ул Серафимовича, д. 14
ул Серафимовича, д. 20
ул Серафимовича, д. 25, корп. 1
ул Серафимовича, д. 27, корп. 1
пр-кт Троицкий, д. 10
пр-кт Троицкий, д. 12, корп. 1
пр-кт Троицкий, д. 12
пр-кт Троицкий, д. 16
пр-кт Троицкий, д. 18
пр-кт Троицкий, д. 21
пр-кт Троицкий, д. 23
пр-кт Троицкий, д. 37, корп. 1
пр-кт Троицкий, д. 41, корп. 1
пр-кт Троицкий, д. 41
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 3
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 5
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 6
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 9
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 10
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 11, корп. 1
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 11
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 12
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 14
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 16
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 18
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 19
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 21, корп. 1
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 21
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 22
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 23
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 24, корп. 1
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 28, корп. 1
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 29
пер Банковский, д. 2, корп. 1
наб Северной Двины, д. 73
наб Северной Двины, д. 75
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 28
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 33
ул Володарского, д. 24, корп. 1
ул Поморская, д. 13, корп. 2
наб Северной Двины, д. 66
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 20
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 24
пер Банковский, д. 3, корп. 1
пер Банковский, д. 3
ул Иоанна Кронштадтского, д. 15
ул Поморская, д. 1
ул Поморская, д. 3
ул Поморская, д. 10
наб Северной Двины, д. 54, корп. 1
наб Северной Двины, д. 79
пр-кт Троицкий, д. 5
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 15
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 17
пер Банковский, д. 1
ул Володарского, д. 17
ул Карла Либкнехта, д. 2
ул Поморская, д. 2
ул Поморская, д. 7
ул Поморская, д. 9
ул Поморская, д. 13, корп. 1
ул Поморская, д. 22
ул Поморская, д. 24
пл Профсоюзов
наб Северной Двины, д. 36
наб Северной Двины, д. 38
наб Северной Двины, д. 46, корп. 1
наб Северной Двины, д. 47, корп. 1
наб Северной Двины, д. 56
наб Северной Двины, д. 57
наб Северной Двины, д. 68
наб Северной Двины, д. 71, корп. 1
наб Северной Двины, д. 75, корп. б
наб Северной Двины, д. 77, корп. 1
наб Северной Двины, д. 77
наб Северной Двины, д. 78
ул Серафимовича, д. 13
пер Театральный, д. 3
пер Театральный, д. 7
пр-кт Троицкий, д. 1
пр-кт Троицкий, д. 14
пр-кт Троицкий, д. 17
пр-кт Троицкий, д. 20
пр-кт Троицкий, д. 33
пр-кт Троицкий, д. 37
пр-кт Троицкий, д. 39
пр-кт Троицкий, д. 52
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 4
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 7, корп. 1
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 7
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 8
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 15, корп. 1
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 26
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 30
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 32
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 34
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 36
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 37
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 38
пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 39