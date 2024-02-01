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Холодный Архангельск. Список домов, попавших по отключение

ТГК-2 (компания с длинным списком претензия в ее адрес) сегодня устраняет две аварии на сетях. На пр. Обводный канал в районе ул. Логинова восстановливаются параметры теплоснабжения. 

Второй аварийный участок - в районе пр. Чумбарова-Лучинского, 7. С аврийной ситуацией на Обводном проспекте это не связано.
 
 В следствие аварии на проспекте Ч-Лучинского, 7 под отключение попали:
 ул Володарского, д. 8
 ул Володарского, д. 10
 ул Володарского, д. 11
 ул Володарского, д. 12, корп. 1
 ул Володарского, д. 12, корп. 2
 ул Володарского, д. 12
 ул Володарского, д. 14
 ул Володарского, д. 19
 ул Володарского, д. 23
 ул Карла Либкнехта, д. 18, корп. 2
 пр-кт Ломоносова, д. 83
 пр-кт Ломоносова, д. 99
 пр-кт Ломоносова, д. 107
 пр-кт Ломоносова, д. 109
 пр-кт Ломоносова, д. 117
 пр-кт Ломоносова, д. 119
 пр-кт Ломоносова, д. 121
 пр-кт Ломоносова, д. 131
 ул Поморская, д. 13
 ул Поморская, д. 14
 ул Поморская, д. 15
 ул Поморская, д. 16
 ул Поморская, д. 24, корп. 1
 наб Северной Двины, д. 52, корп. 1
 наб Северной Двины, д. 52, корп. 2
 наб Северной Двины, д. 52
 наб Северной Двины, д. 55
 наб Северной Двины, д. 71
 ул Серафимовича, д. 9, корп. 1
 ул Серафимовича, д. 9
 ул Серафимовича, д. 11
 ул Серафимовича, д. 14, корп. 1
 ул Серафимовича, д. 14
 ул Серафимовича, д. 20
 ул Серафимовича, д. 25, корп. 1
 ул Серафимовича, д. 27, корп. 1
 пр-кт Троицкий, д. 10
 пр-кт Троицкий, д. 12, корп. 1
 пр-кт Троицкий, д. 12
 пр-кт Троицкий, д. 16
 пр-кт Троицкий, д. 18
 пр-кт Троицкий, д. 21
 пр-кт Троицкий, д. 23
 пр-кт Троицкий, д. 37, корп. 1
 пр-кт Троицкий, д. 41, корп. 1
 пр-кт Троицкий, д. 41
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 3
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 5
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 6
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 9
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 10
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 11, корп. 1
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 11
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 12
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 14
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 16
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 18
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 19
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 21, корп. 1
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 21
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 22
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 23
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 24, корп. 1
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 28, корп. 1
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 29
 пер Банковский, д. 2, корп. 1
 наб Северной Двины, д. 73
 наб Северной Двины, д. 75
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 28
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 33
 ул Володарского, д. 24, корп. 1
 ул Поморская, д. 13, корп. 2
 наб Северной Двины, д. 66
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 20
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 24
 пер Банковский, д. 3, корп. 1
 пер Банковский, д. 3
 ул Иоанна Кронштадтского, д. 15
 ул Поморская, д. 1
 ул Поморская, д. 3
 ул Поморская, д. 10
 наб Северной Двины, д. 54, корп. 1
 наб Северной Двины, д. 79
 пр-кт Троицкий, д. 5
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 15
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 17
 пер Банковский, д. 1
 ул Володарского, д. 17
 ул Карла Либкнехта, д. 2
 ул Поморская, д. 2
 ул Поморская, д. 7
 ул Поморская, д. 9
 ул Поморская, д. 13, корп. 1
 ул Поморская, д. 22
 ул Поморская, д. 24
 пл Профсоюзов
 наб Северной Двины, д. 36
 наб Северной Двины, д. 38
 наб Северной Двины, д. 46, корп. 1
 наб Северной Двины, д. 47, корп. 1
 наб Северной Двины, д. 56
 наб Северной Двины, д. 57
 наб Северной Двины, д. 68
 наб Северной Двины, д. 71, корп. 1
 наб Северной Двины, д. 75, корп. б
 наб Северной Двины, д. 77, корп. 1
 наб Северной Двины, д. 77
 наб Северной Двины, д. 78
 ул Серафимовича, д. 13
 пер Театральный, д. 3
 пер Театральный, д. 7
 пр-кт Троицкий, д. 1
 пр-кт Троицкий, д. 14
 пр-кт Троицкий, д. 17
 пр-кт Троицкий, д. 20
 пр-кт Троицкий, д. 33
 пр-кт Троицкий, д. 37
 пр-кт Троицкий, д. 39
 пр-кт Троицкий, д. 52
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 4
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 7, корп. 1
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 7
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 8
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 10, корп. 1
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 15, корп. 1
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 26
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 30
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 32
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 34
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 36
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 37
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 38
 пр-кт Чумбарова-Лучинского, д. 39

(фото с https://rtek24.ru/v-teplom-dome-xolodno

06 апрель 12:33 | : Происшествия

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