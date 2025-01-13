Бессмертный экипаж готов влиться в Бессмертный полк

9 мая в День Победы в составе Бессмертного полка в Архангельске вновь пойдет Бессмертный экипаж Северных конвоев.



Формирование самой большой в составе полка колонны - БЕССМЕРТНОГО ЭКИПАЖА, которая пойдет в шествии сразу после первых (детской и ветеранской) рот начнется:



с 10.00 на набережной Северной Двины, в районе Красной пристани (спуск с ул. Воскресенская)



Узнать колонну будет легко - перед ней несем наш баннер – «Бессмертный экипаж – Архангельск».



ВНИМАНИЕ

Просим учесть, что по периметру места сбора участников акции будет организовано ограждение. По соображениям безопасности доступ к месту формирования колонны на набережной Северной Двины будет организован только через четыре пункта пропуска:



- пр. Троицкий – ул. Воскресенская;

- пр. Троицкий – вход в Петровский парк у Архангельского областного драмтеатра;

- пр. Троицкий – ул. Карла Либкнехта;

- Набережная Северной Двины – Банковский переулок.



Во избежание очередей –

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА



- прийти пораньше, до начала шествия!

ГОТОВНОСТЬ КОЛОННЫ БЕССМЕРТНОГО ЭКИПАЖА - 11.45

Традиционно колонну Бессмертного экипажа организует Клуб «Братство Северных конвоев». Как рассказал его председатель, Сергей Терентьев, планируется, что в строю Бессмертного экипажа с портретами участников Северных конвоев пройдут кадеты Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, юнги Архангельской средней школы Соловецких юнг, курсанты и преподаватели Арктического морского института имени капитана В. В. Воронина, студенты Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ им. М. В. Ломоносова и Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова, а также кадеты кадетских классов школ Архангельска.

Особенностью Бессмертного экипажа в этом году станет то, что в его составе отдельным подразделением с портретами героев пройдут потомки членов команды ледокольного парохода «А. Сибиряков», принявшего неравный бой с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, а также потомки участников конвоя БД-5, погибшего в Карском море, в августе 1944 года.

В Архангельске с героической эпопеей Северных конвоев связано множество горожан. Это родственники тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял авиационное и зенитное прикрытие караванов, ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, строил аэродромы, кто лечил раненных в госпиталях - ВСЕ кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу.



Год 80-летия Великой Победы Клуб «Братство Северных конвоев» приглашает всех горожан встать в строй единственного в стране – Бессмертного экипажа!