Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бессмертный экипаж готов влиться в Бессмертный полк

9 мая в День Победы в составе Бессмертного полка в Архангельске вновь пойдет Бессмертный экипаж Северных конвоев.

Формирование самой большой в составе полка колонны - БЕССМЕРТНОГО ЭКИПАЖА, которая пойдет в шествии сразу после первых (детской и ветеранской) рот начнется:

с 10.00 на набережной Северной Двины, в районе Красной пристани (спуск с ул. Воскресенская)

Узнать колонну будет легко - перед ней несем наш баннер – «Бессмертный экипаж – Архангельск».

ВНИМАНИЕ
Просим учесть, что по периметру места сбора участников акции будет организовано ограждение. По соображениям безопасности доступ к месту формирования колонны на набережной Северной Двины будет организован только через четыре пункта пропуска:

- пр. Троицкий – ул. Воскресенская;
- пр. Троицкий – вход в Петровский парк у Архангельского областного драмтеатра;
- пр. Троицкий – ул. Карла Либкнехта;
- Набережная Северной Двины – Банковский переулок.

Во избежание очередей –

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА

 - прийти пораньше, до начала шествия! 

 ГОТОВНОСТЬ КОЛОННЫ БЕССМЕРТНОГО ЭКИПАЖА - 11.45

 Традиционно колонну Бессмертного экипажа организует Клуб «Братство Северных конвоев». Как рассказал его председатель, Сергей Терентьев, планируется, что в строю Бессмертного экипажа с портретами участников Северных конвоев пройдут кадеты Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, юнги Архангельской средней школы Соловецких юнг, курсанты и преподаватели Арктического морского института имени капитана В. В. Воронина, студенты Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ им. М. В. Ломоносова и Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова, а также кадеты кадетских классов школ Архангельска. 

 Особенностью Бессмертного экипажа в этом году станет то, что в его составе отдельным подразделением с портретами героев пройдут потомки членов команды ледокольного парохода «А. Сибиряков», принявшего неравный бой с германским тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, а также потомки участников конвоя БД-5, погибшего в Карском море, в августе 1944 года. 

 В Архангельске с героической эпопеей Северных конвоев связано множество горожан. Это родственники тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях - зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял авиационное и зенитное прикрытие караванов, ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, работал на судоремонтных заводах, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, строил аэродромы, кто лечил раненных в госпиталях - ВСЕ кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу.

Год 80-летия Великой Победы Клуб «Братство Северных конвоев» приглашает всех горожан встать в строй единственного в стране – Бессмертного экипажа!

 

01 май 09:37 | : Будни

Главные новости


В ритме Цоя. Ограбление по-лоховски в фильме "Кончится лето"
Фишер, он же Абель. Архангельские следы отца разведчика

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (7)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20