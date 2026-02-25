И застучат колеса в Воркуту. У архангельского УФСИН появился новый вагонзак

В Управление по конвоированию УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) поступил в эксплуатацию современный специальный вагон, предназначенный для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Обновление парка спецтранспорта направлено на повышение эффективности выполнения служебных задач и приведение условий транспортировки в соответствие с современными стандартами. Усовершенствованная модель вагона оснащена передовыми технологическими решениями. Для создания комфортного микроклимата предусмотрена система климатического контроля и кондиционирования воздуха. Особое внимание уделено санитарным нормам: вагон оборудован современными приборами для обеззараживания воздуха и воды.

Существенные изменения коснулись и технического оснащения. В спецвагоне улучшена система освещения, состоящая из 12 комбинированных плафонов, каждый из которых укомплектован светодиодными и люминесцентными лампами. Для обеспечения полной автономности и бесперебойного электропитания систем жизнеобеспечения имеется мощная дизель-генераторная установка.

Значительно улучшены бытовые условия как для этапируемых лиц, так и для личного состава караула. В вагоне установлены биотуалеты, обустроена душевая кабина, а кухонный блок укомплектован микроволновой печью.

Введение в строй новой модели специального вагона позволяет сотрудникам Управления по конвоированию более качественно и эффективно выполнять служебные задачи. Использование современной техники не только повышает надежность охраны, но и существенно улучшает условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в пути следования, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов граждан.


04 май 11:09 | : Будни

