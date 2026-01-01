Архангельская область отмечает День конвоира

В 2007 году приказом ФСИН России 20 января объявлен Днем специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Эту дату отмечают и сотрудники Управления по конвоированию УФСИН России по Архангельской области.

Началом конвойной службы в России, как особого вида деятельности, послужил указ императора Александра III от 20 января 1886 г. «Об утверждении конвойной стражи для сопровождения арестантских партий». Специальные подразделения по конвоированию УИС свою историю ведут с января 1999 года, когда функции по конвоированию по плановым маршрутам осужденных и заключенных под стражу были переданы от внутренних войск МВД России Министерству юстиции России. В Управлении по конвоированию УФСИН России по Архангельской области более 30 человек служат с даты его основания и передают накопленный вновь принятым. На сотрудников данных спецподразделений возлагаются ответственные задачи по конвоированию спецконтигента, обеспечение его надежной охраны и изоляции от общества в период перемещения, а также недопущение и предотвращение побегов.

В 2025 году Управление по конвоированию региона выполняло задачи по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по трем плановым железнодорожным и по четырем плановым автодорожным маршрутам, встречному конвоированию на обменный пункт станции Архангельск, временному и сквозному автодорожному конвоированию. Также сотрудниками УК был назначен и один сквозной караул по авиационному маршруту. Всего в течение прошедшего года было наряжено более 800 караулов. Для перемещения конвоируемых лиц активно внедряются новые модели специального транспорта, оборудованные современными инженерно-техническими средствами, системами видеонаблюдения, системой спутникового мониторинга движения транспорта.

Сотрудники специальных подразделениях УИС по конвоированию во время караулов непосредственно контактируют с осужденными, и это предполагает от них высокий уровень бдительности и полный контроль над ситуацией. В связи с этим требования к сотрудникам Управления по конвоированию весьма серьезные, главные из которых – стрессоустойчивость и хорошая физическая подготовка.

В 2025-м, как и в прошлые годы, сотрудниками УК УФСИН России по Архангельской области успешно выполнены поставленные перед ними задачи: не допущено преступлений, грубых нарушений правил несения службы, побегов спецконтингента из-под охраны караулов. Три раза за свою историю существования региональное Управление по конвоированию было награждено кубками директора Федеральной службы исполнения наказаний за победы в смотрах-конкурсах уголовно-исполнительной системы спецподразделений по конвоированию.