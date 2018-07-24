Вентиляция торгового центра: схемы и принцип работ

Вентиляция в ТЦ — система жизнеобеспечения, которая помогает поддерживать во всех торговых помещениях комфортный для посетителей и сотрудников микроклимат с оптимальными параметрами температуры и влажности воздуха.

Торговый центр в любом городе — это место скопления большого количества людей, и им должно быть комфортно находиться внутри в любое время года. Этих целей помогает достичь грамотно спроектированная вентсистема.

Основные задачи и параметры

Система вентиляции в торговом помещении помогает решить следующие задачи:

Подача свежего чистого воздуха в торговые зоны и помещения;

Очистка воздушных масс от загрязнений;

Циркуляция воздуха внутри торгового центра (для комфортного пребывания посетителей);

Кондиционирование и нагрев воздуха для поддержания благоприятного микроклимата;

Поддержание необходимой температуры, влажности и скорости движения воздуха;

Обеспечение гигиенических параметров воздуха в торговом комплексе, предупреждение его застоя.

При выборе вентсистемы для объекта необходимо учитывать соблюдение норм противопожарной безопасности. В соответствии с ними вентиляция в ТЦ должна обеспечивать циркуляцию воздуха в объеме 20 м3/ч на одного посетителя и 60 м3/ч работы — на сотрудника.

Проектирование и выбор схемы

При разработке проекта вентсистемы для торгового объекта необходимо учитывать следующие параметры:

Площадь;

Расположение - удаление от магистрали, в доме или в отдельном здании;

Посещаемость объекта;

Расположение по отношению к сторонам света;

Функциональное назначение.

Строительство крупных современных торгово-развлекательных комплексов выполняется по системе shell&core. На этапе возведения выполняется прокладка только основных линий вентсистемы, а арендаторы торговых площадей — проводят разводку и выполняют монтаж воздуховодов, решеток и блоков. Такой способ организации системы вентиляции удобен тем, что во время строительства невозможно предугадать, как будут использоваться арендуемые помещения.

Офисные центры и торгово-развлекательные комплексы требуют установки комбинированных вентсистем. И самой распространённой является централизованная «чиллер-фанкойл» (chiller - fancoil), помогающая поддерживать комфортную температуру независимо от времени года и персонально ее регулировать в отдельных помещениях.