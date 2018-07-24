Вентиляция торгового центра: схемы и принцип работ

Вентиляция в ТЦ — система жизнеобеспечения, которая помогает поддерживать во всех торговых помещениях комфортный для посетителей и сотрудников микроклимат с оптимальными параметрами температуры и влажности воздуха.
Торговый центр в любом городе — это место скопления большого количества людей, и им должно быть комфортно находиться внутри в любое время года. Этих целей помогает достичь грамотно спроектированная вентсистема.
Система вентиляции в торговом помещении помогает решить следующие задачи:
При выборе вентсистемы для объекта необходимо учитывать соблюдение норм противопожарной безопасности. В соответствии с ними вентиляция в ТЦ должна обеспечивать циркуляцию воздуха в объеме 20 м3/ч на одного посетителя и 60 м3/ч работы — на сотрудника.
При разработке проекта вентсистемы для торгового объекта необходимо учитывать следующие параметры:
Строительство крупных современных торгово-развлекательных комплексов выполняется по системе shell&core. На этапе возведения выполняется прокладка только основных линий вентсистемы, а арендаторы торговых площадей — проводят разводку и выполняют монтаж воздуховодов, решеток и блоков. Такой способ организации системы вентиляции удобен тем, что во время строительства невозможно предугадать, как будут использоваться арендуемые помещения.
Офисные центры и торгово-развлекательные комплексы требуют установки комбинированных вентсистем. И самой распространённой является централизованная «чиллер-фанкойл» (chiller - fancoil), помогающая поддерживать комфортную температуру независимо от времени года и персонально ее регулировать в отдельных помещениях.