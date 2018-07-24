Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вентиляция торгового центра: схемы и принцип работ

Система вентиляцииВентиляция в ТЦ — система жизнеобеспечения, которая помогает поддерживать во всех торговых помещениях комфортный для посетителей и сотрудников микроклимат с оптимальными параметрами температуры и влажности воздуха.

Торговый центр в любом городе — это место скопления большого количества людей, и им должно быть комфортно находиться внутри в любое время года. Этих целей помогает достичь грамотно спроектированная вентсистема.

Основные задачи и параметры

Система вентиляции в торговом помещении помогает решить следующие задачи:

  • Подача свежего чистого воздуха в торговые зоны и помещения;
  • Очистка воздушных масс от загрязнений;
  • Циркуляция воздуха внутри торгового центра (для комфортного пребывания посетителей);
  • Кондиционирование и нагрев воздуха для поддержания благоприятного микроклимата;
  • Поддержание необходимой температуры, влажности и скорости движения воздуха;
  • Обеспечение гигиенических параметров воздуха в торговом комплексе, предупреждение его застоя.

При выборе вентсистемы для объекта необходимо учитывать соблюдение норм противопожарной безопасности. В соответствии с ними вентиляция в ТЦ должна обеспечивать циркуляцию воздуха в объеме 20 м3/ч на одного посетителя и 60 м3/ч работы — на сотрудника.

Проектирование и выбор схемы

При разработке проекта вентсистемы для торгового объекта необходимо учитывать следующие параметры:

  • Площадь;
  • Расположение - удаление от магистрали, в доме или в отдельном здании;
  • Посещаемость объекта;
  • Расположение по отношению к сторонам света;
  • Функциональное назначение.

Строительство крупных современных торгово-развлекательных комплексов выполняется по системе shell&core. На этапе возведения выполняется прокладка только основных линий вентсистемы, а арендаторы торговых площадей — проводят разводку и выполняют монтаж воздуховодов, решеток и блоков. Такой способ организации системы вентиляции удобен тем, что во время строительства невозможно предугадать, как будут использоваться арендуемые помещения.

Офисные центры и торгово-развлекательные комплексы требуют установки комбинированных вентсистем. И самой распространённой является централизованная «чиллер-фанкойл» (chiller - fancoil), помогающая поддерживать комфортную температуру независимо от времени года и персонально ее регулировать в отдельных помещениях.

09 май 08:14 | : Разное

Главные новости


«Низкий вам поклон». Депутаты АрхГорДумы поздравляют ветеранов
Стучат, закройте дверь. Зачем журналист идет в депутаты

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (91)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20