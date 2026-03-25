Воспитанники архангельской колонии надели Георгиевские ленты

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) стартовала всероссийская акция "Георгиевская ленточка". 

Мероприятие прошло при общем построении воспитанников. Сотрудник воспитательной службы Дмитрий Лапин напомнил ребятам, что дань памяти тем, кто воевал за мирное небо на полях Великой Отечественной войны, живущие сегодня отдают символическим знаком – оранжево-черной лентой. С благодарностью и признательностью за Победу Георгиевские ленты прикрепили подросткам. 

Отметим, что воспитанники АВК каждый год принимают участие в акции "Георгиевская ленточка", выражая уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам.

