Воспитанники подростковой колонии в Талагах стали книгочеями

Воспитанники АВК УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) присоединились к Всероссийской акции "Неделя детской книги".

Организатором и куратором данного мероприятия выступает Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства культуры РФ. Акция проходит с 23 по 31 марта. В этом году "Неделе детской книги" исполнился 81 год.

В Архангельской воспитательной колонии мероприятия для подростков проводит библиотекарь учреждения Наталья Жукова. Она рассказала ребятам об истории возникновения данной акции. Также предложила вспомнить авторов, которые писали детские книги, самых ярких героев и порассуждать об их поступках. Кроме того, воспитанники посмотрели документальные киноленты о влиянии чтения книг на человека и отрывки из детских художественных фильмов.

Отметим, что целью акции "Неделя детской книги" является развитие интереса к чтению и популяризация художественной литературы