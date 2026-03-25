Росгвардейцы Поморья продемонстрировали меткий глаз и твердую руку

В Новгородской области состоялся окружной чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, приуроченный к десятилетию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.

В турнире приняли участие 21 команда и более 110 росгвардейцев. В течение трех дней они соревновались в стрельбе на время из пистолета, автомата и снайперской винтовки.

Архангельскую область на соревнованиях Росгвардии в Северо-Западном федеральном округе представляли команды регионального управления и отряда специального назначения «Ратник».

В командном зачете сборная Управления Росгвардии по Архангельской области заняла второе место. Первое место заняла команда Республики Коми, а третьими стали стрелки из Калининградской области.

Среди воинских частей архангельский отряд «Ратник» занял третье место, уступив полку по охране важных государственных объектов из Ленинградской области и морскому отряду из Мурманска, ставшими первым и вторым, соответственно.

Среди росгвардейцев Поморья лучших результатов в личном первенстве добились сотрудники СОБР «Архангел» и ОМОН «Скорпион» Росгвардии, которые стали призерами в четырех дисциплинах.

Победителям и призерам чемпионата вручили кубки, медали и грамоты.

По мнению организаторов, соревнования призваны не только выявить сильнейших спортсменов, но и способствуют повышению уровня подготовки личного состава, от которого напрямую зависит безопасность граждан и стратегических объектов.


23 апрель 10:37 | : Будни

