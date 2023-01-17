Спецназ УФСИН Поморья завоевал 3-е место на чемпионате по стрельбе

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат ФСИН России по практической стрельбе из стрелкового оружия среди сотрудников спецподразделений. Команда УФСИН России по Архангельской области заняла третье место.

Два дня лучшие сотрудники спецназа УИС со всех регионов России соревновались за звание победителя в номинациях: командный и личный зачет, дуэльная стрельба. На соревнования приехали спецназовцы территориальных органов ФСИН России, победившие на отборочных турнирах, которые проходили по федеральным округам. Всего в мероприятии приняли участие 24 команды.

Чемпионат включал в себя комплекс из 11 специальных упражнений, которые необходимо было пройти за наименьшее время, но при этом поразить как можно больше мишеней. При выполнении заданий моделировались возможные события и условия боевой обстановки. Жюри оценивало участников по точности, скорости и правильности выполнения упражнений.

Команда УФСИН России по Архангельской области состояла из четырех человек. По итогам соревнований спецназовцы отряда "Сивуч" стали третьими. Им вручили кубок, медали и грамоты.

Главная цель проведения чемпионата среди сотрудников спецподразделений ФСИН России это повышение уровня профессионального мастерства, физической подготовки и выносливости, обмен тактическим опытом с сильнейшими подразделениями.