Митрополит Корнилий окормляет военно-морской госпитал в Северодвинске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 января посетил военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ в Северодвинске. Архипастырь поздравил руководство, сотрудников и пациентов лечебного учреждения с праздником Рождества Христова.

Глава митрополии посетил госпитальный храм в честь святителя Николая Чудотворца, а затем навестил пациентов в палатах. Владыка вручил военнослужащим подарки, пожелав им помощи Божией и благословения Новорожденного Богомладенца Христа Спасителя. Митрополит Корнилий напомнил, что Святая Христова Церковь постоянно возносит горячие молитвы о православном воинстве и чтит подвиг тех, кто исполняет заповедь Христа Спасителя, жертвенно совершая воинское служение, полагая душу за други своя.

Отметим, что руководство лечебного учреждения взаимодействует с клириками епархии по вопросам поддержки проходящих лечение воинов. Совершает богослужения в госпитальном храме и постоянно посещает пациентов секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов. Также помощь госпиталю оказывают северодвинские приходы. Некоторые клирики города корабелов отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за подписью начальника госпиталя.



