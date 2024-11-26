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Митрополит Корнилий окормляет военно-морской госпитал в Северодвинске

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 января посетил военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ в Северодвинске. Архипастырь поздравил руководство, сотрудников и пациентов лечебного учреждения с праздником Рождества Христова.

    Глава митрополии посетил госпитальный храм в честь святителя Николая Чудотворца, а затем навестил пациентов в палатах. Владыка вручил военнослужащим подарки, пожелав им помощи Божией и благословения Новорожденного Богомладенца Христа Спасителя. Митрополит Корнилий напомнил, что Святая Христова Церковь постоянно возносит горячие молитвы о православном воинстве и чтит подвиг тех, кто исполняет заповедь Христа Спасителя, жертвенно совершая воинское служение, полагая душу за други своя.

    Отметим, что руководство лечебного учреждения взаимодействует с клириками епархии по вопросам поддержки проходящих лечение воинов. Совершает богослужения в госпитальном храме и постоянно посещает пациентов секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов. Также помощь госпиталю оказывают северодвинские приходы. Некоторые клирики города корабелов отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за подписью начальника госпиталя. 


09 январь 09:30 | : Будни / Верую

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