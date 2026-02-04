37% архангельских компаний игнорируют дни рождения сотрудников

Сегодня в каждой четвертой компании (24%) столицы Поморья имениннику дарят деньги. Подарок или букет цветов преподносят 31% работодателей. Уйти пораньше или получить лишний выходной предоставляют 9%. Электронные открытки и поздравления на внутреннем сайте принято размещать в 21% компаний. Продукцию или скидку на нее дарят 5%. В 37% организаций, именинников от компании не поздравляют вовсе.

В опросе работающих жителей Архангельска о том, что в их организации принято дарить коллегам что-то на день рождения, сообщили 67% респондентов (54% — с одобрением, 13% — без восторга).

Женщинам традиция нравится больше, чем мужчинам. Чем моложе респонденты, тем чаще они одобряют подарки: среди молодежи до 35 лет таких 58%, а среди опрошенных старше 45 лет — 52%.

78% работников сообщают, что в их компании принято приносить или заказывать в офис угощения для коллектива в свой день рождения (58% — делают это с радостью, 20% — с недовольством).

Женщины одобряют подобные импровизированные фуршеты чаще мужчин.

08 апрель 09:22

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20