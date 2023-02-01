Фуршеты на работе: больше "за", чем "против"

Традиция угощать сослуживцев в день своего рождения нравится больше, чем традиция дарения именинникам подарков от коллектива. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 трудоустроенных граждан и представители 1000 компаний из всех округов страны.



В 3 из 4 компаний существует традиция чествования сотрудников-именинников. Каждый третий работодатель дарит работнику на день рождения подарок или букет, 3 из 10 — деньги. В 28% компаний есть традиция поздравления именинников на корпоративном сайте. 4% отпускают в день рождения раньше с работы или дают выходной. 3% дарят сертификаты и скидки на продукцию компании.



3 года назад компаний, поздравлявших персонал с днем рождения, было больше (81%). В период пандемии работодатели считали необходимым добавить положительных эмоций в рабочий процесс и сплотить коллектив, в т. ч. находящийся на удаленке.



Опрос трудоустроенных россиян показал, что традиция угощать коллег в день своего рождения распространена шире и нравится больше, чем традиция дарить подарки от коллектива. Импровизированный фуршет для сослуживцев организуют 7 из 10 работающих, об обычае скидываться на подарки рассказали 6 из 10, а нравится это 51 и 45% соответственно. Причем женщины более благосклонны, чем мужчины, к обеим традициям.



За 3 года коллективов, где скидываются на подарки коллегам-именинникам, стало меньше. Угощать коллег в честь своего дня рождения, напротив, стали чаще: сказывается уменьшение числа сотрудников на удаленке.