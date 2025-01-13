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29% работодателей Архангельска вручают деньги сотрудникам в день рождения – SuperJob

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие трудоустроенные горожане и представители компаний из Архангельска.

В 7 из 10 компаний (72%) существует традиция поздравлять сотрудников с днем рождения. Каждый третий работодатель преподносит подарок или букет, а 29% — денежные средства. В каждой пятой компании принято поздравлять именинников на корпоративном сайте. 9% организаций предоставляют своим сотрудникам возможность уйти с работы пораньше или получить выходной в этот день. 7% дарят сертификаты и скидки на продукцию компании.

О том, что в их организации принято дарить подарки от коллектива, рассказали 67% архангелогородцев. Готовят угощения для коллег – 79%. При этом традиция скидываться на подарки не нравится 19% опрошенным, а организовывать фуршет – 26%.

Женщины чаще мужчин одобряют обе традиции: 60% нравится дарить подарки (против 46% среди мужчин), а 62% — угощать коллег (против 48%).

Время проведения: 26 февраля — 20 марта 2025 года

 



05 апрель 12:00 | : Будни

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