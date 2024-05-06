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Среди архангелогородцев больше "жаворонков", чем "сов"

35% архангелогородцев считают себя «жаворонками» и предпочитают рано просыпаться. 29% относят себя к «совам» и испытывают прилив энергии в вечернее время. Ещё 28% участников опроса не могут однозначно отнести себя ни к «жаворонкам», ни к «совам». А 8% затруднились ответить на этот вопрос.

 Среди мужчин оказалось больше «жаворонков» (37%), а среди женщин — «сов» (32%). Чем старше респонденты, тем чаще они относят себя к «ранним пташкам»: среди молодежи до 34 лет «жаворонков» только 24%, среди респондентов старше 45 лет — уже 39%.

 Среди представителей наиболее распространенных профессиональных групп «жаворонками» чаще называют себя охранники (62%). В топ-5 «ранних пташек» входят также офис-менеджеры (51%), специалисты по продажам (47%), аналитики и администраторы (по 45%), а также экономисты (44%). А вот «совы» чаще встречаются среди барменов и курьеров (по 50%), программистов (48%), системных администраторов (44%).

Как утверждают социологи, в среднем показателе ранние пташки живут дольше полуношников.

23 июнь 08:10 | : Будни

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