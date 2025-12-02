Густой ледоход все ближе к Архангельску

По состоянию на 08:00 5 апреля опасных и неблагоприятных явлений на реках Архангельской области и Ненецкого автономного округа не зафиксировано. Подробности от издания «Регион 29»:

- Северная Двина. Густой ледоход с реки Сухоны наблюдается в районе гидропоста Ракулка (505 км от Архангельска). В районе Котласа лед проходит Межниковским полоем, перемычка по главному руслу сохраняется. На участке Абрамково – Почтовое (472–247 км) — ледоход от редкого до среднего. Ледоход от «Важской» волны развивается на участке Звоз – Пукшеньга (233–188 км), за ночь существенных изменений не произошло. В районе Пукшеньги сохраняется разводье, на участке Брин-Наволок – Орлецы подвижек не было. Днем 4 апреля в Главном русле Холмогорского разветвления (Тройная Гора, 61 км) отмечалась слабая подвижка льда. В протоке Быстрокурке (Вайново, 55 км) на утро 5 апреля наблюдалась незначительная подвижка.

В дельте Северной Двины интенсивное таяние и разрушение льда, лед проходит по Главному судовому ходу (Маймакса). Течение в порту реверсивное.

Прогноз Северного УГМС: днем 5 апреля «сухонский» ледоход подойдет к Абрамково (472 км). Ледоход от «Важской» волны будет развиваться на участке Звоз – Брин-Наволок (233–158 км). В результате подвижек в устьевой области ожидается поступление ледового материала в Архангельск. Подход основного ледохода к городу прогнозируется 8 апреля. Вскрытие Онеги в районе Порога ожидается 6–8 апреля. На Мезени подвижки прогнозируются 5–7 апреля. На реках Вели, Ваймуге и Кулой 5–8 апреля ожидается выход воды на пойму.