Архангелогородцы высказались по поводу раздельного сбора мусора

К идее раздельного сбора мусора положительно относится большинство жителей Архангельска (59%), нейтрально — 26%, отрицательно — только 7%. Реально сортируют отходы 39%. Еще 23% планируют начать, а 38% заявили, что делать этого не собираются.



Мужчины и женщины в целом почти одинаково поддерживают раздельный сбор: 59 и 60% соответственно. При этом представители сильного пола чаще относятся к идее отрицательно (10% против 4% у женщин) и заметно реже готовы сортировать мусор в принципе — 41% против 33%. Чем старше люди, тем чаще они одобряют раздельный сбор: среди северян до 35 лет таких 56%, а среди опрошенных 45+ — уже 61%. Однако реально сортирует мусор старшее поколение реже (35% против 42—43% среди опрошенных до 45 лет).



Среди способов сокращения бытового мусора наиболее популярно повторное использование пластиковых пакетов и контейнеров (43%). 32% покупают многоразовые сумки и бумажные пакеты, столько же соблюдают рекомендации по утилизации разных категорий бытовых отходов. Товары из биоразлагаемых материалов предпочитают покупать 14% опрошенных. Каждый четвертый архангелогородец (26%) ограничивается оплатой вывоза мусора, считая сортировку и утилизацию задачами государства.