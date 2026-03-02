Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы высказались по поводу раздельного сбора мусора

К идее раздельного сбора мусора положительно относится большинство жителей Архангельска (59%), нейтрально — 26%, отрицательно — только 7%. Реально сортируют отходы 39%. Еще 23% планируют начать, а 38% заявили, что делать этого не собираются.

 Мужчины и женщины в целом почти одинаково поддерживают раздельный сбор: 59 и 60% соответственно. При этом представители сильного пола чаще относятся к идее отрицательно (10% против 4% у женщин) и заметно реже готовы сортировать мусор в принципе — 41% против 33%. Чем старше люди, тем чаще они одобряют раздельный сбор: среди северян до 35 лет таких 56%, а среди опрошенных 45+ — уже 61%. Однако реально сортирует мусор старшее поколение реже (35% против 42—43% среди опрошенных до 45 лет).

 Среди способов сокращения бытового мусора наиболее популярно повторное использование пластиковых пакетов и контейнеров (43%). 32% покупают многоразовые сумки и бумажные пакеты, столько же соблюдают рекомендации по утилизации разных категорий бытовых отходов. Товары из биоразлагаемых материалов предпочитают покупать 14% опрошенных. Каждый четвертый архангелогородец (26%) ограничивается оплатой вывоза мусора, считая сортировку и утилизацию задачами государства.

31 март 08:00 | : Будни

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (358)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20