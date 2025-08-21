Архангелогородцы решили не скупиться на подарки учителям

Большинство жителей Архангельска относится ко Дню учителя положительно (53%): 23% любят этот праздник, 30% он нравится. Нейтральную позицию занимают 43% опрошенных. Отрицательное отношение к празднику практически отсутствует (4%).



В любви и положительном отношении к празднику женщины признавались чаще мужчин, для представителей сильного пола чаще свойственна сдержанная позиция. Молодежь до 35 лет значительно чаще относится к празднику нейтрально, а чем старше горожане, тем чаще они демонстрируют позитивное отношение.



Большинство выпускников колледжей и техникумов относятся к профессиональному празднику педагогов спокойно, большинство респондентов с высшим образованием — положительно.

Средняя сумма, которую классы потратят на поздравление классного руководителя, составляет 3500 рублей.



Наиболее распространенным вариантом подарка остаются цветы (60% опрошенных). Букеты нередко дополняют подарочными сертификатами (25%) и сладкими корзинами (16%). Гораздо реже дарят конверты с деньгами (7%) и канцелярию (4%). Среди других вариантов подарков назывались косметика и парфюмерия, билеты в театры, книги, техника и электроника для класса.

