Архангелогородцы решили не скупиться на подарки учителям

Большинство жителей Архангельска относится ко Дню учителя положительно (53%): 23% любят этот праздник, 30% он нравится. Нейтральную позицию занимают 43% опрошенных. Отрицательное отношение к празднику практически отсутствует (4%).

В любви и положительном отношении к празднику женщины признавались чаще мужчин, для представителей сильного пола чаще свойственна сдержанная позиция. Молодежь до 35 лет значительно чаще относится к празднику нейтрально, а чем старше горожане, тем чаще они демонстрируют позитивное отношение.

Большинство выпускников колледжей и техникумов относятся к профессиональному празднику педагогов спокойно, большинство респондентов с высшим образованием — положительно.

 Средняя сумма, которую классы потратят на поздравление классного руководителя, составляет 3500 рублей.

Наиболее распространенным вариантом подарка остаются цветы (60% опрошенных). Букеты нередко дополняют подарочными сертификатами (25%) и сладкими корзинами (16%). Гораздо реже дарят конверты с деньгами (7%) и канцелярию (4%). Среди других вариантов подарков назывались косметика и парфюмерия, билеты в театры, книги, техника и электроника для класса.

04 октябрь 09:07 | : Будни

