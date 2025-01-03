27% мужчин Архангельска уличены в карьерном сексизме

Мужчины чаще женщин считают, что их карьера складывается удачнее, и реже позитивно воспринимают успехи своей второй половины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска, состоящие в браке или отношениях.

Мужчины, состоящие в браке или отношениях, чаще отмечают, что их карьера складывается успешнее (27% против 16% женщин). Каждая четвертая женщина уверена в том, что ее партнер достиг больших результатов в продвижении по службе. 13% мужей признали, что карьера их жен развивается быстрее. Одинаково успешными в паре считают себя 29% мужчин и 24% женщин.

Среди тех, чья карьера складывается менее успешно, положительно оценивают достижения своей второй половины чаще женщины (75% против 67% мужчин). Мужчины вообще не признавались в отрицательных эмоциях к более удачливым подругам, среди представителей сильного пола больше тех, кто охарактеризовал свое отношение как нейтральное. Каждая двадцатая женщина негативно настроена к карьерному продвижению своего партнера: «Вся домашняя работа и забота о детях — на мне»; «Я не феминистка, но как можно положительно относиться к неравноправию?!»

Как оценивают поведение второй половины более успешные в карьере архангелогородцы? Мужчины чаще женщин указывали на то, что вторая половина воспринимает их успех положительно (68% против 54%), а более успешные представительницы слабого пола — что вторая половина относится к их карьерному росту скорее нейтрально.