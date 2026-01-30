Архангельскую область поздравляют с ледоходом

А началось все с реки Вага, что в Вельском округе, где лед сломало и вымывает вниз по течению. Подробности у издания «Регион 29»:

- Житель поселка Аргуновский, расположенного рядом с Вельском, Евгений Тропин снял видео, на котором запечатлено устойчивое течение и прохождение по реке крупных глыб льда. Автор видео отметил, что уровень воды в момент съемки был низким.

На кадрах видны льдины, которые, по словам вельчанина, по площади сопоставимы с футбольными полями. Он предположил, что если эти глыбы не сломаются в процессе движения, они могут образовать серьезные заторы, застряв на островах и извилистых участках реки.

Добавим, что в Холмогорском округе Архангельской области прошли плановые противопаводковые мероприятия. 25 марта специалисты областного Центра гражданской защиты провели ледовзрывные работы на реке Пинеге в районе деревни Нижняя Паленьга.