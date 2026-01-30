Архангельскую область поздравляют с ледоходом

А началось все с реки Вага, что в Вельском округе, где лед сломало и вымывает вниз по течению. Подробности у издания «Регион 29»:

- Житель поселка Аргуновский, расположенного рядом с Вельском, Евгений Тропин снял видео, на котором запечатлено устойчивое течение и прохождение по реке крупных глыб льда. Автор видео отметил, что уровень воды в момент съемки был низким.

На кадрах видны льдины, которые, по словам вельчанина, по площади сопоставимы с футбольными полями. Он предположил, что если эти глыбы не сломаются в процессе движения, они могут образовать серьезные заторы, застряв на островах и извилистых участках реки.

Добавим, что в Холмогорском округе Архангельской области прошли плановые противопаводковые мероприятия. 25 марта специалисты областного Центра гражданской защиты провели ледовзрывные работы на реке Пинеге в районе деревни Нижняя Паленьга.

27 март 10:29

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20