На реках Архангельской области проводят взрывные и ледорезные работы

12 апреля специалисты Центра гражданской защиты провели взрывные работы на реке Северной Двине вблизи деревни Копачёво Холмогорского округа в рамках проведения противопаводковых мероприятий.

Было произведено два взрыва в двух точках возможного образования заторов. В ходе работ было использовано 300 килограммов взрывчатых материалов. Протяжённость линии подрыва — около 1000 метров. На данном затороопасном участке река делает крутой поворот, из-за чего высока вероятность затора льда и последующего подтопления населённых пунктов.

Многолетняя практика взрывных работ подтверждает их эффективность в борьбе с разрушающими действиями льда. В результате взрыва ледовые зажоры и заторы устраняются, и ледоход может свободно пройти.

Кроме того, 13 апреля сотрудники Центра гражданской защиты провели опиливание свайного основания низководного моста через реку Курья в деревне Анашкино.

Задача ледорезных работ — ослабить нагрузку льда на мостовые опоры, чтобы ледоход не снёс мост, и с жителями деревни не прекратилось транспортное сообщение.

Работы по освобождению опор от ледовых оков проводятся четвёртый год с помощью специальной техники — УРМ, разработанной российским профессором Владимиром Роенко. Ранее мост ежегодно приходилось разбирать вручную, а после паводка собирать обратно.

Ледовзрывные работы в Холмогорском округе планируется также провести около деревни Нижней Паленьги на реке Пинеге.



