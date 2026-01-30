Матросы Северодвинска прошли обряд Крещения

В храме в честь святого апостола Андрея Первозванного в Объединенном учебном центре ВМФ в Северодвинске совершили Божественную литургию, за которой молились более 40 военнослужащих по призыву. Накануне таинство Крещения приняли 22 матроса.

Богослужения совершили секретарь Архангельского епархиального управления, глава епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Валерий Суворов и сотрудник указанного отдела священник Олег Згама.

Отметим, что храм созидали военные моряки, в декабре 2025 года в новосозданной церкви Литургию совершил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

«Храм становится домом Божьим, когда в нем начинают звучать молитвы и совершаться Таинства. И вот, в нашем храме приняли Святое Крещение 22 матроса! 22 души, 22 защитника, решивших соединить свою жизнь с Богом, обрести ангела-хранителя и духовную опору на время службы и на всю жизнь. Это и есть то самое "полноценное житие", о котором мы мечтали, — поделился радостью один из участников события. — На Литургию пришли около 40 матросов! Это не просто цифра — это живая, искренняя тяга к вере, это свидетельство того, что храм стал для ребят родным местом, где они находят опору и душевный покой. Храм стал местом, где мальчишки становятся не просто матросами, но и людьми с верой в сердце».