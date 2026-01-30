Архангельские работодатели: по фиг на соцсети

Сегодня 54%  архангельских работодателей никак не регулируют правила поведения сотрудников в социальных сетях. Доступ к соцсетям с рабочих мест запрещен в 10% организаций. 

Требования соблюдать этику высказываний предъявляют 21%, запрет на негативные комментарии о компании действует в 11%. 9% полностью запрещают размещать любую информацию о работодателе, ограничения на размещение фото в униформе или на рабочем месте есть у 3%. Запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны действует в 33% компаний. 


К счастью, случаи реальных промахов сотрудников в соцсетях редки. Лишь 5% экономически активных жителей Архангельска рассказали, что когда‑либо получали замечания от работодателя из‑за поведения в соцсетях. Чаще нарекания получают мужчины. 

Судя по рассказам, к типичным промахам можно отнести следующие: фото на рабочих местах, неподобающие снимки (например, в купальнике, с вечеринок и проч.), содержания статей и комментариев.

26 март 08:45 | : Будни

