Архангельские кадровики держат размеры зарплат сотрудников в тайне

Большинство рекрутеров — за то, чтобы информация о размере заработка была закрытой.

Большинство архангельских менеджеров по персоналу (64%) поддерживает запрет на разглашение зарплат коллег: «Считаю, что это должно быть тайной». Против — 22%: «Это скрытая дискриминация».



27% работодателей утверждают, что в их организации уже действует официальный запрет на разглашении информации о зарплатах. 23% сообщили, что такое нововведение планируется. 32% HR-специалистов заявляют, что в компаниях, где они работают, не будут устанавливать такие ограничения.

(фото с https://kineshma.bezformata.com)