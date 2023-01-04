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Российские компании начали бороться с зависанием сотрудников в соцсетях

За 2 года ограничений на активность персонала в соцсетях стало больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

 Бизнес усиливает регулирование интернет-активности персонала. Правила, накладывающие ограничения на поведение сотрудников в социальных сетях, сегодня отсутствуют у 4 из 10 работодателей. Во время пандемии ковида, в 2021 году, подобные запреты отсутствовали в 47% предприятий и организаций, в 2018 году — лишь в 30%. Практически каждая четвертая компания сегодня блокирует доступ в соцсети с рабочих мест (23%), 2 года назад так поступали лишь 13%, 5 лет назад — 27%. Основные запреты касаются разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в интернете и распространения информации, порочащей работодателя.

 Опрос экономически активных россиян показал, что замечания от работодателя по поводу несдержанности в соцсетях получали лишь 2% опрошенных. Причем мужчин ругают чаще, чем женщин (4 и 1% соответственно). Россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц с нареканиями к поведению в интернете сталкиваются чуть чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (4%). Однако большинству экономически активных граждан никогда не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед работодателями.

01 апрель 08:08 | : Будни

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