Российские компании начали бороться с зависанием сотрудников в соцсетях

За 2 года ограничений на активность персонала в соцсетях стало больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.



Бизнес усиливает регулирование интернет-активности персонала. Правила, накладывающие ограничения на поведение сотрудников в социальных сетях, сегодня отсутствуют у 4 из 10 работодателей. Во время пандемии ковида, в 2021 году, подобные запреты отсутствовали в 47% предприятий и организаций, в 2018 году — лишь в 30%. Практически каждая четвертая компания сегодня блокирует доступ в соцсети с рабочих мест (23%), 2 года назад так поступали лишь 13%, 5 лет назад — 27%. Основные запреты касаются разглашения коммерческой тайны, неэтичного поведения в интернете и распространения информации, порочащей работодателя.



Опрос экономически активных россиян показал, что замечания от работодателя по поводу несдержанности в соцсетях получали лишь 2% опрошенных. Причем мужчин ругают чаще, чем женщин (4 и 1% соответственно). Россияне с доходом от 80 тыс. руб. в месяц с нареканиями к поведению в интернете сталкиваются чуть чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (4%). Однако большинству экономически активных граждан никогда не приходилось отчитываться за свою интернет-активность перед работодателями.