Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангелогородцев предпочитают искать работу рядом с домом

Больше половины архангелогородцев при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому — расположение будущего места трудоустройства стало одним из ключевых факторов при отклике на вакансию. В частности, 17% рассматривают вакансии только в своем районе, рядом с домом или на своей станции метро, еще 38% иногда смотрят, какие предложения есть поблизости. Локация не имеет значения только для 34% опрошенных, выяснили  эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, и сервиса «Транспорт» в Яндекс Go. Также исследование показало, что перед откликом на вакансию большинство уточняет маршрут до потенциального места работы с помощью различных сервисов.

«Возможность работать рядом с домом становится для кандидатов все более ценной по мере взросления. Среди респондентов 18-24 и 25-34 лет этот фактор важен лишь в 13% и 15% случаев соответственно. А среди людей 55 лет и старше — уже в 28%. Молодежь, как правило, более мобильна и готова тратить больше времени на дорогу до работы и обратно. Кроме того, зачастую молодые соискатели еще не успели обзавестись собственным жильем и при необходимости готовы переехать в другую часть города. Наблюдается разница и в зависимости от гендера: так, 24% женщин ищут вакансии исключительно в своем районе, а среди мужчин таких в два раза меньше — 12%. В профессиональном разрезе работа вблизи дома наиболее ценится представителями розницы (42%), а реже всего этот фактор учитывают ИТ-специалисты (6%), многие из тех, чья работа дает возможность трудиться удаленно», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru

Ради возможности работать ближе к дому жители Архангельской области также готовы идти на уступки. Так, 40% опрошенных согласны отказаться от более современного офиса. Далее следуют готовность пожертвовать работой в более известной или крупной компании (32%) и более высокой должностью и статусом (28%). По 21% респондентов готовы отказаться от части социального пакета и части зарплаты. Еще 19% готовы пожертвовать гибким графиком или удаленкой, столько же — интересными задачами. Возможностями карьерного роста готовы поступиться 15%, дополнительными бонусами — 13%, а обучением за счет работодателя — 13%. Реже всего респонденты готовы отказываться от сильной команды (8%). При этом лишь 8% не готовы идти ни на какие компромиссы, поскольку время в пути не является для них критичным фактором.

Интересно, что почти 80% соискателей изучают путь до офиса с помощью различных сервисов перед тем, как откликнуться на вакансию. Чаще всего (51%) опрошенные используют приложения, чтобы рассчитать время в дороге. Среди специалистов 18-25 лет этот показатель выше, чем у других, — 69%. 

«Также респонденты всех возрастов отметили, что обращаются к приложениям, когда ищут выгодный способ добраться до офиса (32%), используют более одного вида транспорта (22%) или корректируют маршрут из-за форс-мажоров (15%). Почти половина (45%) респондентов меняет свой привычный путь до работы с учетом дорожной ситуации, а 39% — из-за погодных условий. При этом сотрудники в возрасте 18-25 лет чаще других (25%) выстраивают маршрут до офиса в зависимости от количества вещей, которые нужно взять с собой», — добавляет Денис Касимов, руководитель сервиса «Транспорт» в Яндекс Go.  

24 март 09:09

Главные новости


Время наставников. Депутаты АрхГорДумы за неделю
СССР – страна консервов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (282)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20