Большинство жителей Архангельской области интересует конкретная зарплата

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, на какие вакансии они охотнее откликаются - с указанной зарплатой или без.

Выяснилось, что только 19% опрошенных соискателей в регионах СЗФО сообщили, что для них не имеет значения, прописана ли заработная плата в вакансии или нет – они изучают любые предложения о работе. Для подавляющего большинства (80%) в приоритете вакансии с указанной зарплатой и, если работодатель не указывают зарплату в своем предложении о работе, соискатели могут либо не рассматривать вакансию, либо отложить ее просмотр на потом. И лишь 1% респондентов предпочитают в первую очередь просматривать варианты без указания конкретной суммы.

При этом 69% жителей Архангельской области рассказали, что при прочих равных они охотнее откликнутся на ту вакансию, где сразу прописана заработная плата или хотя бы зарплатный диапазон. А для 31% этот фактор не имеет значения.

Отметим, что указание уровня оплаты труда при решении об отклике на вакансию наиболее важно для соискателей из розничной торговли (89% откликаются только на вакансии с открытой зарплатой), маркетинга и логистики (по 84%), а также для административного персонала (83%) и юристов (79%). Наиболее высокая доля тех, для кого не важно, указана зарплата или нет, наблюдается среди соискателей из сферы закупок и высшего менеджмента (по 37%).

Интересно, что при прочих равных 53% жителей Поморья предпочли бы откликнуться на вакансию с точной суммой заработной платы и только 19% - на вакансию с зарплатной вилкой. Остальных респондентов это не существенно, главное, что сумма вообще указана.

(фото с https://t.rbc.ru)



