К службе готовы! Присяга – дело святое

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Архангельской области прошла торжественная церемония принятия присяги. 55 молодых полицейских, проходивших обучение в течение четырех месяцев, поклялись свято соблюдать Конституцию, законы Российской Федерации, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина. Среди молодых стражей порядка — будущие следователи, сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, Госавтоинспекции и экспертно-криминалистического центра.

По сложившейся традиции начинающих стражей порядка поздравили старшие коллеги. Слова напутствия также прозвучали от председателя Общественного совета при УМВД России по Архангельской области Валентина Карпеева и председателя Совета Архангельской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел Николая Вакорина.

- С сегодняшнего дня на вас в полном объеме возлагаются все права и обязанности сотрудника органов внутренних дел. Народ видит в вас закон, порядок и справедливость, ждет защиты своих прав и интересов, - подчеркнул в своем выступлении Валентин Васильевич.

Николай Вакорин пожелал молодым стражам порядка навсегда запомнить произнесенные слова Присяги, руководствоваться ими на всем служебном пути и четко осознавать, что сотрудник полиции должен быть достойным примером.

Впереди у молодых полицейских экзамены, а затем они приступят к исполнению служебных обязанностей в различных подразделениях органов внутренних дел Архангельской области.



