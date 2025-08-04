Отряд поморских стражей порядка пополнился свежими кадрами

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Архангельской области состоялась торжественная церемония принятия Присяги. 46 начинающих стражей порядка поклялись быть мужественными, честными и бдительными, не щадить своих сил в борьбе с преступностью. Среди них – сотрудники Госавтоинспекции, патрульно-постовой и охранно-конвойной службы, участковые уполномоченные полиции, следователи и представители других подразделений.

Все слушатели Центра в этот тожественный момент достойно произнесли текст Присяги, которая станет основой их профессиональной деятельности.

Слова напутствия прозвучали от начальника ЦПП полковника полиции Сергея Цыварева, председателя Совета ветеранов УМВД России по городу Архангельску Нины Якушевой и члена Общественного совета при УМВД России по Архангельской области доктора филологических наук Елены Корниенко.

«Врачи дают клятву Гиппократа и стоят на страже жизни и здоровья человека. Вы тоже стоите на страже не только правопорядка, но и жизни и здоровья, в том числе психологического, каждого человека, который попал в беду. Поэтому желаю, чтобы вы сохранили гуманный подход к людям, которые нуждаются в вашей помощи, - обратилась ко слушателям Елена Ревовна Корниенко.

«Желаю вам полюбить выбранную профессию, с честью нести высокое звание сотрудника органов внутренних дел, чтобы мы, старшее поколение, гордились вами», - напутствовала молодых сотрудников Нина Андреевна Якушева.

Впереди у слушателей экзамены, после которых они приступят к выполнению служебных обязанностей.