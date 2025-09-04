В Архангельске почтили память героически погибших полицейских

8 ноября – День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей. Памятная дата официально отмечается с 2017 года.

Сегодня в столице Поморья в Михайло-Архангельском кафедральном соборе митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий отслужил заупокойную литию в память о стражах порядка, до конца оставшихся верными Присяге и служебному долгу.

На богослужении присутствовали начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Остапенко, руководители служб и подразделений областного Управления, председатель Общественного совета Валентин Карпеев, руководитель Архангельской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел Владимир Климовский, родственники и сослуживцы погибших сотрудников.

В память о героях присутствующие зажгли поминальные свечи.

– 72 сотрудника Управления МВД России по Архангельской области погибли при исполнении служебных обязанностей, 10 из них – в «горячих точках». 14 стражей порядка посмертно награждены высокими государственными наградами. 14 ветеранов органов внутренних дел региона погибли в ходе проведения специальной военной операции, самоотверженно защищая интересы Российской Федерации. Каждая человеческая жизнь – это наивысшая ценность. Мы будем помнить о погибших коллегах на протяжении всей нашей жизни. Несмотря на пережитые потери, некоторые дети погибших сотрудников также связали свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Мы высоко ценим их выбор, – отметил Дмитрий Остапенко.

Памятные мероприятия продолжились на Афгано-Чеченском мемориале, где руководители регионального УМВД возложили цветы к могилам сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, а также ветеранов органов внутренних дел, погибших в ходе специальной военной операции.

В памятной церемонии приняли участие представители ветеранского движения, Общественного совета при областном Управлении МВД и кадеты архангельской школы № 34.