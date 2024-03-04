Сотрудники органов Архангельской области приняли Присягу

«Поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!..» – такую клятву с заметным волнением произнесли более 40 слушателей Центра профессиональной подготовки.

Будущих стражей порядка поздравил временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Архангельской области полковник полиции Дмитрий Беляков. «Торжественная клятва, произнесенная сегодня перед лицом своих товарищей, останется в ваших сердцах. Гордитесь своей профессией, вы сделали правильный выбор», – подчеркнул Дмитрий Алексеевич.

Поддержать будущих сотрудников органов внутренних дел в столь волнительный и важный день пришли их родные, старшие коллеги, председатель ветеранской организации Владимир Климовский и член Общественного совета при региональном УМВД командир дружины Архангельского городского казачьего общества Александр Асеев.

Среди принявших Присягу – будущие сотрудники патрульно-постовой и охранно-конвойной службы, изоляторов временного содержания и представители других подразделений.

Теперь слушателям предстоит сдать экзамены, после чего они приступят к исполнению служебных обязанностей в органах внутренних дел Архангельской области.